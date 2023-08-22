У пісні розповідається про дружбу між українцями та поляками. Додамо, що Яна Шемаєва (справжнє ім'я Jerry Heil) не вперше робить дует з поляками – півроку тому вона випустила спільну пісню з артистом Ochman.
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Співачка наголосила, що Польща першою прийняла і надала прихисток людям, які залишили домівки через повномасштабне вторгнення. І досі Україна відчуває потужну підтримку від поляків.
Ми написали епічну оду єдності наших народів: про тих, хто виявився справжніми сестрами і братами. Мелодію та текст приспіву створив сам PRZYLU. Чуючи його рядки польською, не потрібно перекладу, щоб зрозуміти сенс. В цьому і є сила справжньої музики,
– каже Jerry Heil.
Jerry Heil та PRZYŁU випустили пісню BRACIA: дивіться відео онлайн
Виявляється, артисти створили цю пісню у 2022 році, але лише зараз вирішили випустити її – до Дня Незалежності України.
"Саме на такі знакові свята, як День Незалежності, ми дякуємо усім, хто боровся і продовжує боротись за нашу країну, а також тим, хто стоїть пліч-о-пліч… В історії наших країн є багато спільних подій, і ми разом боремось проти спільного ворога", – наголошують співаки.
Цікаво й те, що композиція BRACIA була написана за годину, а готовий трек з аранжуванням та бек-вокалом був створений протягом того ж дня.
Ми вчили версії один одного рідними мовами. Емоції переповнювали, продюсер створив неймовірну етнічну частину. Я вважаю цей уривок дуже важливим і пам’ятним,
– сказав репер PRZYŁU.
Реакція мережі
Шанувальники української співачки висловили своє захоплення в коментарях. Їм дуже сподобався трек артистів:
- "Нова пісня і знову шедевр! До мурах, пробирає до кісток!"
- "Дуже сильно! Ви молодці, дякуємо за підтримку".
- "Пісня чудова, пробирає до мурах! Дякую усім народам за підтримку, слава кожному герою, який воює за Україну".
- "Чудова ідея і дуже гарна, дипломатична, потужна пісня".
- "Неймовірна сила в цієї пісні. До сліз пробирає, розуміючи, які ж випробовування ми проходимо. Дякуємо полякам".
- "Неймовірно гарна, потужна пісня до мурах".
Лише нещодавно Jerry Heil вразила фанів піснею "Благословенна Земля". Кліп до треку знімали на батьківщині артистки – на Київщині. У композиції згадані постаті, що формували державність України та події сучасності, які впливають на майбутнє.