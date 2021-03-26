Співачка Оля Полякова відправилася на відпочинок зі старшою донькою Марією. Зірка не розсекречує, де проводить відпустку, однак сміливо ділиться відвертими фото з пляжу. Для нових кадрів вона позувала в крихітному бікіні.

Вже вдруге за рік Оля Полякова полетіла на відпочинок. Якщо вперше вона відправилася за кордон з чоловіком і двома доньками, то тепер взяла з собою лише 16-річну Марію. Саме юна блогерка стала авторкою нових спекотних фото зіркової матусі.

До теми Оля Полякова захопила новим фото з донькою у купальниках: кадр з відпочинку

Фото Олі Полякової в золотистому бікіні

Артистка показала 2,5-мільйонній аудиторії кадри, на яких позувала в самому золотистому бікіні. Суцільний бюстгальтер на тонких бретелях ефектно підкреслив апетитні груди, а крихітні стрінги – пружні підтягнуті сідниці, які Оля Полякова зумисне випинала на камеру.

Пляжний образ знаменитість довершила темно-синьою кепкою з принтом та чорними сонцезахисними окулярами, за якими приховала обличчя без макіяжу. Вологе волосся вона розпустила й сексуально вигиналася то на лежаку, то стоячи на скелястому березі на тлі моря.

З вигідних ракурсів співачка засвітила тендітну талію та стрункі довжелезні ніжки. Оля Полякова пояснила, що опублікувала лише чотири фото, адже п'ята світлина навіть їй здалася "занадто".

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Додамо, у січні цього року Оля Полякова з сім'єю відпочивала на Мальдівах, де відзначила своє 37-річчя. Тоді зірку розкритикували за елітний відпочинок на райському курорті, адже незадовго до поїздки вона "плакала, що грошей немає". Схоже, після цього зірка вирішила тримати в таємниці місця своїх відпусток.