Зимова відпустка Олі Полякової збіглась у часі з днем народження співачки. Якщо ранок зірка провела на б'юті-процедурах, то ввечері влаштувала розкішну вечірку на пляжі з доньками та чоловіком. Як артистка відзначила своє 37-річчя, дізнавайтесь на Showbiz 24.

Попри те, що зараз на Мальдівах відпочиває безліч зіркових колег виконавиці, провести свій 37-й день народження вона вирішила з сім'єю – чоловіком Вадимом, доньками Марією та Алісою. Однак святкування Олі Полякової не було таємним. Іменинниця показала вечірку на пляжі 2,4-мільйонній аудиторії прихильників в інстаграм-сторіс.

До теми Рятувальниці Мальдівів: Оля Полякова захопила фото зі старшою донькою – кадри в купальниках

Як Оля Полякова відсвяткувала 37-річчя на Мальдівах

День народження королева української сцени вирішила відзначити на пляжі під час заходу сонця. Персонал комплексу, в якому зупинилась сім'я, накрив розкішний стіл просто на піску, викопавши рів, який співачка назвала "гніздом". Гості насолоджувались фантастичним пейзажем на імпровізованому дивані, застеленому білою тканиною та блакитними подушками.

До слова, дрес-код вечірки на пляжі також був білим. Доньки Олі Полякової одягли побідні пляжні сукні з мереживними вставками, а чоловік – штани та сорочку. Сама ж іменинниця обрала обтислу мінісукню на широких бретелях з відвертим декольте. Свої образи родина довершила кольє з тропічних квітів.

До пізньої ночі на пляжі грали троє музикантів, які на бодуберу (спеціальних барабанах з дерева кокосової пальми) кілька разів виконали легендарну пісню Happy Birthday To You. Доньки зірки активно підспівували, а після заходу сонця влаштували запальні танці.

"Я тобі бажаю, щоб ти стала найпопулярнішою жінкою на світі, найгарнішою, найвищою. І щоб ти могла втілювати всі свої мрії", – побажала зірковій мамі молодша донька Аліса. Натомість старша Марія побажала, щоб з кожним роком матуся ставала все успішнішою.

На пляжі сім'я насолоджувалась шампанським та блакитними лобстерами. Зірка зізналась, що це найсмачніші лобстери, які вона коли-небудь куштувала. На десерт Олі Поляковій принесли святковий шоколадний торт з фруктами та двома свічками.