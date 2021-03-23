Популярна українська співачка Оля Полякова відправилась на відпочинок. Де саме влаштувала відпустку зірка, вона не розповідає, але розбурхує мережу фото з донькою у відвертих вбраннях.

Відома українська артистка Оля Полякова відправилась у відпустку. В інстаграм-сторіз вона показала яскраві фото з пляжу. Зірка не повідомляє прихильникам, які саме краї вона обрала для курорту. Поки що відомо, що разом з нею відпочиває донька Марія.

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Фото Олі Полякової з донькою

Співачка зробила кумедне фото перед дзеркалом. Вона позувала разом із Марією. У підписі до кадру зірка повідомила, що зараз вони вирушають на пляж.

Оля Полякова з донькою не пропустили нагоди похизуватися фігурами. Вони постали перед камерою у купальниках. Співачка одягнула золотистий бюстгальтер та джинсові мінішорти, продемонструвавши перед публікою підтягнутий живіт та помітні кубики пресу. Натомість Марія Полякова приміряла ніжно-рожевий бюстгальтер та чорні лосини.

Зіркова матуся з донькою доповнили свої образи схожими сонцезахисними окулярами. Вони розпустили волосся й не користувалися косметикою, засвітивши природню красу.



Оля Полякова з донькою / Фото з інстаграму Олі Полякової

Зазначимо, нещодавно Марія Полякова, яка обрала шлях знаменитої матері та знайшла себе в музиці, випустила першу пісню. Нагадаємо, що в жовтні минулого року стало відомо, що дівчинка створила свій рок-гурт "Швы"