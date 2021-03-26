Певица Оля Полякова отправилась на отдых со старшей дочкой Марией. Звезда не рассекречивает, где проводит отпуск, однако смело делится откровенными фото с пляжа. Для новых кадров она позировала в крошечном бикини.

Уже второй раз за год Оля Полякова улетела на отдых. Если впервые она отправилась за границу с мужем и двумя дочерьми, то теперь взяла с собой лишь 16-летнюю Марию. Именно юная блогер стала автором новых жарких фото звездной мамочки.

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Фото Оли Поляковой в золотистом бикини

Артистка показала 2,5-миллионной аудитории кадры, на которых позировала в самом золотистом бикини. Сплошной бюстгальтер на тонких бретелях эффектно подчеркнул аппетитную грудь, а крошечные стринги – упругие подтянутые ягодицы, которые Оля Полякова умышленно выпячивала на камеру.

Пляжный образ знаменитость довершила темно-синей кепкой с принтом и черными солнцезащитными очками, за которыми скрыла лицо без макияжа. Влажные волосы она распустила и сексуально выгибалась то на лежаке, то стоя на скалистом берегу на фоне моря.

С выгодных ракурсов певица засветила хрупкую талию и стройные длинные ножки. Оля Полякова объяснила, что опубликовала всего четыре фото, ведь пятая фотография даже ей показалась "слишком".

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Добавим, в январе этого года Оля Полякова с семьей отдыхала на Мальдивах, где отметила свое 37-летие. Тогда звезду раскритиковали за элитный отдых на райском курорте, ведь незадолго до поездки она "плакала, что денег нет". Похоже, после этого звезда решила держать в тайне места своих отпусков.