13 липня на сайті видання опублікували новину, у якій принизили старшу доньку Олі Полякової. Співачка була обурена і за такі образи подала до суду на медіа.

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"Главред" вибачився перед Поляковою

Тепер медіа погодилося, що у статті вони висловили некоректні суб’єктивні судження стосовно доньки співачки Марії. Згодом цю статтю видалили з сайту. Редакція заявила, що цілком визнає свою провину, а матеріал був поданий у неприпустимій формі.

"З журналістом, який опублікував матеріал, була проведена відповідна розмова щодо ситуації. Наш працівник усвідомив власну помилку і глибоко шкодує за завдану артистці Ользі Поляковій та її доньці Марії моральну шкоду", – заявив "Главред".

Реакція Олі Полякової

У відповідь Оля Полякова опублікувала емоційне відеозвернення до видання, де висловила своє невдоволення. За її словами, після скандалу представники редакції звязалися з нею, щоб вирішити цю ситуацію.

Співачка сказала, що хоче публічне відеозвернення з вибаченнями журналіста перед її донькою.

Але нам відповіли, що показувати обличчя журналістки – неетично. Тобто написати образи на всю країну в публічному просторі про мою дитину – етично? А вибачитися по-людські вже неетично? Залишити безособисту писанину з вибаченнями на сайті замало,

– відповіла Полякова.

На її думку, кожен журналіст має нести відповідальність за те, що пише. "Але ні, вони прикриваються редакцією. Хто ця людина, яка це написала? Як вона понесла відповідальність? Яке покарання ця людина понесла? Треба, щоб кожен відповідав за свої вчинки, це важливо", – висловилася артистка.

Оля Полякова додала, що або редакція "Главред" таки особисто вибачиться, або вона піде до суду і притягне їх до цього вибачення.

Крім того, на таке "вибачення" "Главреду" відреагував продюсер співачки Михайло Ясинський. Він саркастично запитав у редакції, де можна побачити ці вибачення. За його словами, вимоги були іншими.

Редакції вони добре відомі. Вимога – відео вибачення журналістки або її керівника. І бачу, що їх будемо намагатися задовольнити через суд… Не гроші. А одну хвилину відео. Негативні публічні відчуття конкретних людей в обмін на такі ж самі негативні публічні відчуття інших конкретних людей. Це буде справедливо,

– заявив Ясинський.

До слова, раніше Маша Полякова написала пост про те, що її критикують через фото та відео зі спокійного життя у Великій Британії, а натомість закликають постити сторіс і дописи лише в підтримку України. Дівчина пояснила, що військові захищають українські території для того, щоб люди мали змогу продовжувати насолоджуватись життям.