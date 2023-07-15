13 июля на сайте издания опубликовали новость, в которой унизили старшую дочь Оли Поляковой. Певица была возмущена и за такие оскорбления подала в суд на СМИ.

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"Главред" извинился перед Поляковой

Теперь медиа согласилась, что в статье они выразили некорректные субъективные суждения по поводу дочери певицы Марии. Впоследствии эту статью удалили с сайта. Редакция заявила, что полностью признает свою вину, а материал был представлен в недопустимой форме.

"С журналистом, который опубликовал материал, был проведен соответствующий разговор о ситуации. Наш работник осознал собственную ошибку и глубоко сожалеет о нанесенном артистке Ольге Поляковой и ее дочери Марии моральном вреде", – заявил "Главред".

Реакция Оли Поляковой

В ответ Оля Полякова опубликовала эмоциональное видеообращение к изданию, где выразила свое недовольство. По ее словам, после скандала представители редакции связались с ней, чтобы разрешить данную ситуацию.

Певица сказала, что хочет публичное видеообращение с извинениями журналиста перед ее дочерью.

Но нам ответили, что показывать лицо журналистки – неэтично. То есть написать обиды на всю страну в публичном пространстве о моем ребенке – этично? А извиниться по-человечески уже неэтично? Оставить безличную писанину с извинениями на сайте мало,

– ответила Полякова.

По ее мнению, каждый журналист должен отвечать за то, что пишет. "Но нет, они прикрываются редакцией. Кто этот человек, который это написал? Как он понес ответственность? Какое наказание этот человек понес? Надо, чтобы каждый отвечал за свои поступки, это важно", – высказалась артистка.

Оля Полякова добавила, что либо редакция "Главред" лично извинится, либо она пойдет в суд и привлечет их к этому извинению.

Кроме того, на такое "извинение" "Главреду" отреагировал продюсер певицы Михаил Ясинский. Он саркастически спросил у редакции, где можно увидеть эти извинения. По его словам, требования были иными.

Редакции хорошо известны. Требование – видео прощения журналистки или ее руководителя. И вижу, что их постараемся удовлетворить через суд… Не деньги. А одну минуту видео. Негативные публичные ощущения конкретных людей в обмен на такие же негативные публичные ощущения других конкретных людей. Это будет справедливо,

– заявил Ясинский.

К слову, раньше Маша Полякова написала пост о том, что ее критикуют через фото и видео из спокойной жизни в Великобритании, а вместо этого призывают поститься со стороны и сообщения только в поддержку Украины. Девушка объяснила, что военные защищают украинские территории для того, чтобы люди могли продолжать наслаждаться жизнью.