Окрім цього, одне з українських видань поширило матеріал про те, що Оля Полякова нібито змушує "повну" доньку займатися спортом. Зіркова мама вирішила не мовчати та негайно відреагувала. Співачка наголосила, що не залишить цю ситуацію поза увагою й подає до суду на медіа.

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Оля Полякова відповіла хейтерам

Під відео з тренуванням була купа коментарів про те, що Маша начебто погладшала та виглядає гірше, ніж мама. Відтак Оля Полякова відреагувала на їхні слова.

Читаю коменти під тренуванням. Яка вам нахр*н різниця, хто і як виглядає? Одні пишуть Маша товста, інші пишуть Полякова стара. Слухайте, ви що деб*ли? Подивіться на себе і на своє життя, і чому з вас лізе г*вно? Чому у вас так багато г*вна, що вам потрібно піти на сторінку людини і його виплеснути? Виплесніть собі його назад у свою пику,

— сказала співачка.



Оля Полякова відреагувала на хейт / Скриншот з інстаграм-сторіс

Співачка подає до суду

Після цього артистка також записала відео, в якому звернулася до видання "Главред" та звинуватила його в написання боді-шеймінгового матеріалу про її дочку. Оля Полякова пояснила, що принижувати дитину за її тіло сьогодні є неприйнятним. Особливо в країні, що розвивається та бореться за свободу.

Зазначимо, схоже, що після звернення Олі Полякової видання видалило матеріал, оскільки за посиланням він недоступний.

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