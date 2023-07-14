Окрім цього, одне з українських видань поширило матеріал про те, що Оля Полякова нібито змушує "повну" доньку займатися спортом. Зіркова мама вирішила не мовчати та негайно відреагувала. Співачка наголосила, що не залишить цю ситуацію поза увагою й подає до суду на медіа.
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Оля Полякова відповіла хейтерам
Під відео з тренуванням була купа коментарів про те, що Маша начебто погладшала та виглядає гірше, ніж мама. Відтак Оля Полякова відреагувала на їхні слова.
Читаю коменти під тренуванням. Яка вам нахр*н різниця, хто і як виглядає? Одні пишуть Маша товста, інші пишуть Полякова стара. Слухайте, ви що деб*ли? Подивіться на себе і на своє життя, і чому з вас лізе г*вно? Чому у вас так багато г*вна, що вам потрібно піти на сторінку людини і його виплеснути? Виплесніть собі його назад у свою пику,
— сказала співачка.
Оля Полякова відреагувала на хейт / Скриншот з інстаграм-сторіс
Співачка подає до суду
Після цього артистка також записала відео, в якому звернулася до видання "Главред" та звинуватила його в написання боді-шеймінгового матеріалу про її дочку. Оля Полякова пояснила, що принижувати дитину за її тіло сьогодні є неприйнятним. Особливо в країні, що розвивається та бореться за свободу.
Зазначимо, схоже, що після звернення Олі Полякової видання видалило матеріал, оскільки за посиланням він недоступний.
За що хейтять Машу Полякову в мережі: останнє
- Донька Олі Полякової розбурхала мережу новими фото, де продемонструвала непристойний жест. Маша з хлопцем показали на камеру середній палець. Не всі підписники поставилися до цього з розумінням й розкритикували дівчину.
- Не так давно в інстаграм-сторіс Маша Полякова опублікувала фото, де її руку тримає хлопець. На безіменному пальці дівчини була каблучка зі смарагдовим каменем, а фото Маша підписала: "Вона сказала "так"". Більшість підписників подумали, що дівчина натякає на заручини. Втім, через деякий час Маша виставила сторіс, де зазначила, що це всього-на-всього був жарт.
- Марія написала пост про те, що її критикують через фото та відео зі спокійного життя у Великій Британії, а натомість закликають постити сторіс і дописи лише в підтримку України. Дівчина пояснила, що військові захищають українські території для того, щоб люди мали змогу продовжувати насолоджуватись життям.