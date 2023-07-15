Олександрі сьогодні виповнюється 19 років. Спогадами про дружбу з нею поділилася її подруга (донька Олени Кравець – 24 Канал) в ефірі "Сніданку. Вихідний".

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Дівчата чудово дружили під час навчання у школі. Крім того, вони постійно перетиналася на знімальному майданчику "Вечірнього кварталу" та товаришували сім'ями.

За словами подруги, Олександра завжди була душею компанії у школі та мала багато друзів.

У нас була така компанія дітей "Кварталу" і ми усі були законекткчені одне з одним. Наші батьки були завжди разом і ми були завжди разом. Я згадую це як час легкості, безтурботності, я все це з теплом згадую. Усі хотіли з нею грати та дружити, і це якось відчувалося. З нею завжди було цікаво,

– пригадала Марія Кравець.

Згодом, через повномасштабну війну в Україні, Олександрі довелося припинити вести соцмережі та спілкуватися з друзями так, я це було раніше. До того ж, зараз дівчина не має змоги бачитися зі своїм татом.

"Вона була більше татова донечка. Вона дуже сильно любить своїх батьків. Але між Володимиром і нею був дуже тісний зв'язок. Те, що зараз відбувається дуже для неї складно, як і для нас усіх", – розповіла Марія.



Донька Володимира Зеленського з батьками / Фото з соцмережах

Додамо, що зараз Марія Кравець та Олександра Зеленська не підтримують такий тісний зв'язок, адже донька президента обмежила коло контактів.

Я зараз взагалі не знаю її жодної сторінки у соцмережах. Але було б цікаво, як складається її життя. Вона дуже добра дівчинка, дуже світла. Я бажаю миру, хочеться, щоб ти кайфувала від цього життя, настав мир і нічого не бійся, усе вийде,

– передала вітання Марія.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розповів, що його донька Олександра та син Кирило зараз перебувають в Україні. Донька президента навчається в одному з українських вишів на юриста — вона успішно склала іспити та перейшла на другий курс.