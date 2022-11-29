Не просто так, – Оля Полякова зізналася, для чого пішла на "Танці з зірками" у Грузії

Співачка Оля Полякова та хореограф Макс Єжов стали учасниками грузинських "Танців з зірками". Артистка зізналася, що пішла на проєкт, щоб виграти квартиру в Батумі.

31 жовтня в Грузії стартував 11 сезон шоу "Танці з зірками". У день прем'єри Оля Полякова розсекретила, що стала учасницею проєкту. Там бореться за перемогу разом з Максом Єжовим, з яким виходила на паркет на українських "Танцях".

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Для чого Поляковій участь в "Танцях з зірками"

Пара, яка переможе в цьому сезоні, отримає коштовний приз – квартиру в Батумі. Оля Полякова прагне перемогти, щоб допомогти українській багатодітній сім'ї, яка втратила житло через війну.

Ми хочемо виграти квартиру в Батумі. І не просто так. Якщо ми виграємо, ми обов'язково подаруємо цю квартиру якійсь багатодітній сім'ї, яка втратила своє житло на території України,

– заявила артистка.

Нагадаємо, ще одна українська артистка вже була учасницею "Танців з зірками" за кордоном. Джамала приєдналася до польського проєкту і покинула шоу в 6 випуску. Виконавиця прагнула затриматися в проєкті якомога довше, адже під час її виступів збирали кошти для дітей з України.

Оля Полякова на грузинських "Танцях з зірками"