31 жовтня в Грузії стартував 11 сезон шоу "Танці з зірками". У день прем'єри Оля Полякова розсекретила, що стала учасницею проєкту. Там бореться за перемогу разом з Максом Єжовим, з яким виходила на паркет на українських "Танцях".
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Для чого Поляковій участь в "Танцях з зірками"
Пара, яка переможе в цьому сезоні, отримає коштовний приз – квартиру в Батумі. Оля Полякова прагне перемогти, щоб допомогти українській багатодітній сім'ї, яка втратила житло через війну.
Ми хочемо виграти квартиру в Батумі. І не просто так. Якщо ми виграємо, ми обов'язково подаруємо цю квартиру якійсь багатодітній сім'ї, яка втратила своє житло на території України,
– заявила артистка.
Нагадаємо, ще одна українська артистка вже була учасницею "Танців з зірками" за кордоном. Джамала приєдналася до польського проєкту і покинула шоу в 6 випуску. Виконавиця прагнула затриматися в проєкті якомога довше, адже під час її виступів збирали кошти для дітей з України.
Оля Полякова на грузинських "Танцях з зірками"
- У 4 випуску Оля Полякова та Макс Єжов вийшли на паркет в образах Солохи та чорта з повісті "Вечори на хуторі біля Диканьки". Вони показали квікстеп під пісню Вєрки Сердючки, але нарвалися на критику співачки Солохи.
- У 5 випуску пара станцювала грузинський народний танець картулі. Співачка інтенсивно готувалася, щоб подякувати народу Грузії за підтримку українців. Журі засипали пару компліментами та високими оцінками. Оля та Макс отримали 24 бали – наразі це найвищий результат пари на проєкті.