31 октября в Грузии стартовал 11 сезон шоу "Танцы со звездами". В день премьеры Оля Полякова рассекретила, что стала участницей проекта. Там борется за победу вместе с Максом Ежовым, с которым выходила на паркет на украинских "Танцах".

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Зачем Поляковой участие в "Танцах со звездами"

Пара, победившая в этом сезоне, получит ценный приз – квартиру в Батуми. Оля Полякова стремится победить, чтобы помочь украинской многодетной семье, потерявшей жилье из-за войны.

Мы хотим выиграть квартиру в Батуми. И не просто так. Если мы выиграем, мы обязательно подарим эту квартиру какой-то многодетной семье, которая потеряла свое жилье на территории Украины,

– заявила артистка.

Напомним, еще одна украинская артистка уже была участницей "Танцев со звездами" за границей. Джамала присоединилась к польскому проекту и покинула шоу в 6 выпуске. Исполнительница стремилась задержаться в проекте как можно дольше, ведь во время выступлений собирали средства для детей из Украины.

Оля Полякова на грузинских "Танцах со звездами"