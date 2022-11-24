Виконавиці хіта "Ваша мати" Терезі Балашовій, яка виступає під сценічним ім'ям Солоха, не сподобалося, як Оля Полякова станцювала під Dancing Lasha Tumbai. Вона розкритикувала її пластику, звинуватила у крадіжці образу та нагадала про російський кокошник.

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Солоха принизила Олю Полякову за танці та кокошник

Який жах! Чому я це побачила? Їй до Солохи більше гнучкості і легкості, як мінімум! Мама покаже тобі, бабцю, чиї чари сильніше. Це вже ти перейшла межу. І кокошник не допоможе,

– пригрозила Солоха Поляковій.

Ба більше, співачка вважає, що в 4 випуску грузинських "Танців з зірками" колега скопіювала не відьму з "Вечорів на хуторі біля Диканьки", а саме її. Вона нагадала, що Солоха – це її офіційна торгова марка, а червона пов'язка на голові – давня фішка.

"Найменші бали в Грузії. Якби вони знали, що зовсім нещодавно ця "співачка" носила кокошник, а представляє Україну в образі української співачки СолоХи з офіційним ТМ", – обурилася артистка.

Співачка Солоха поскандалила з Олею Поляковою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Співачка Солоха поскандалила з Олею Поляковою / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, кокошник, за який Солоха дорікає Олі Поляковій, та спалила ще в серпні – провела "містичний ритуал" на світанку на Лисій горі в Києві. Так співачка "вирвала з себе все, що пов'язувало її з російським світом". Цікаво, що кокошник вона не носить з 2014, але всі ці роки він був "кумедним предметом" у її костюмерній.