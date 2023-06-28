Саме лихі 90-ті Полякова та Єфросиніна обговорила у новому випуску шоу "Дорослі дівчата". Раніше співачка розповідала про невдале побачення в 15 років, яке закінчилося лікарнею.

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Полякову ледь не зґвалтували у 90-ті

Полякова провела свою юність у Вінниці. Тепер артистка пригадала, як зіштовхнулася з рекетом у бандитському місті. Зокрема, її намагалися зґвалтувати і вивозили для цього за місто.

Мене і правда одного разу вивозили в ліс. І я домовилася, щоб мене відпустили. Але я пам'ятаю цю дорогу назад… Це був жах. Чого вивозили… вони хотіли мене ви*бати. Ні, мене не схопили на вулиці. Десь там з кимось були знайомі, сіли в машину, завезли. Щось там від нас хотіли. Слава богу, ніколи мене не ґвалтували,

– висловилася Полякова.

За її словами, це був не поодинокий випадок. Одного разу її завезли на дачу і звідти вона йшла пішки.

Як Поляковій вдавалося втекти

Зірка зізналася, що тікати від бандитів їй допомагав “підвішений язик”, адже завдяки цьому вона вміла домовитися з кривдниками.

"Я вміла психологічно домовитись. Я казала, що я незаймана. Це була правда, мені було 16 років. А один мене навіть, я пам'ятаю, вивіз і завіз додому. Я йому сказала: "Уяви собі, коли-небудь ти одружишся і в тебе народиться дочка. І хтось отаке вчинить з нею", – пригадала співачка.

Полякова каже, що дуже часто в 90-ті до неї у Вінниці чіплялися, бандити могли собі дозволити абсолютно все.

"Я з одним з таких почала зустрічатися і коли я захотіла його кинути, він на мене навів своїх дружбанів. Підпалив мені квартиру, вони мене побили, я лежала три місяці в лікарні. Це були огидні реалії 90-х беззаконня і безкарності", – відповіла артистка.

Дивіться випуск "Дорослі дівчата" з Поляковою та Єфросиніною: відео

До слова, нещодавно Alina Pash шокувала історією, як стала жертвою домагань у потязі в студентські роки. До неї чіплялися незнайомі чоловіки, але, на щастя, їй вдалося втекти від них.