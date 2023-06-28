Именно лихие 90-е Полякова и Ефросинина обсудила в новом выпуске шоу "Взрослые девушки". Раньше певица рассказывала о неудачное свидание в 15 лет, которое закончилось больницей.

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Полякову чуть не изнасиловали в 90-е

Полякова провела свою молодость в Виннице. Теперь артистка припомнила, как столкнулась с рэкетом в бандитском городе. В частности, ее пытались изнасиловать и вывозили для этого за город.

Меня и правда однажды вывозили в лес. И я договорилась, чтобы меня отпустили. Но я помню этот путь назад… Это был ужас. Чего вывозили… они хотели меня вы*бать. Нет, меня не схватили на улице. Где-то там с кем-то были знакомые, сели в машину, отвезли. Что-то там от нас хотели. Слава богу, никогда меня не насиловали,

– высказалась Полякова.

По ее словам, это был не редкий случай. Однажды ее отвезли на дачу и оттуда она шла пешком.

Как Поляковой удавалось сбежать

Звезда призналась, что убегать от бандитов ей помогал "подвешенный язык", ведь благодаря этому она умела договориться с обидчиками.

"Я умела психологически договориться. Я говорила, что я девственница. Это была правда, мне было 16 лет. А один меня даже, я помню, вывез и завез домой. Я ему сказала: "Представь себе, когда-нибудь ты женишься и у тебя родится дочь. И кто-то такое сделает с ней", – вспомнила певица.

Полякова говорит, что очень часто в 90-е к ней в Виннице придирались, бандиты могли себе позволить абсолютно все.

"Я с одним из таких начала встречаться и когда я захотела его бросить, он на меня навел своих дружбанов. Поджег мне квартиру, они меня избили, я лежала три месяца в больнице. Это были отвратительные реалии 90-х беззакония и безнаказанности", – ответила артистка.

Смотрите выпуск "Взрослые девушки" с Поляковой и Ефросининой: видео

К слову, недавно Alina Pash шокировала историей, как стала жертвой притязаний в поезде в студенческие годы. К ней придирались незнакомые мужчины, но, к счастью, ей удалось уйти от них.