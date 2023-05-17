Аліна у своєму Instagram поділилася історією, як у 19 років вона поверталася потягом з Києва на Закарпаття. Разом з майбутньою артисткою в купе були троє чоловіків.
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За словами співачки, її сусіди були на підпитку та гучно поводилися, а після зауваження почали до неї чіплятися.
Гуляти вони продовжували вночі, обговорювали неприємні речі. Фільтру не було: казали різне, зовсім не зважаючи на мою присутність. Кілька разів попросила збавити тон, але у відповідь отримала агресію і чіпляння,
– поділилася Alina Pash.
На щастя, крики дівчини почула провідниця, тож прибігла їй на допомогу. Однак, як розповіла Аліна, і жінка стала жертвою домагань.
Згодом чоловіки вгамувалися, а співачка решту часу просиділа у купе провідниці.
"Ми вийшли з того пекла і решту дороги я провела з провідницею. Страшно й подумати нині про інші варіанти розвитку подій і скільки разів та жінка стикалась з такими ситуаціями", – додала артистка.
Співачка зауважила, що питання сексуальних домагань – це великий біль й страшна психологічна травма. Її ситуація зі студентських років залишила осад назавжди.
Alina Pash звернулася до чоловіків
Артистка після цієї історії також опублікувала звернення до хлопців. Вона попросила їх не кидатися на жінок, які відстоюють своє право на безпеку.
"Ні" варто сприймати виключно як "ні", без потаємних сенсів… Вступайтесь за жінок й робіть зауваження тим чоловікам, які не увімкнули свою емпатію до цієї проблеми або ж свідомо проявляють непроханий сексуальний ентузіазм,
– написала вона.
У коментарях шанувальники підтримали зірку, дехто навіть розповів свої схожі історії:
- "Сумно, що закон України не захищає жінок у таких випадках, коли хтось домагається або переслідує або погрожує".
- "Дуже важлива тема! Абсолютно підтримую!"
- "Аліночко, дуже важливу та актуальну тему піднято наразі тобою! Погоджуюсь, дякую й пишаюся!".
- "Повністю підтримую! Пам'ятаю, як їхала в купе з чоловіком. Вранці я прокинулась від того, що він в одній спідній білизні цілує мені руки".
- "Підтримую. Колись сиділа всю ніч в коридорі, бо в купе три татарина їхали не зовсім адекватні з непристойними пропозиціями".
- "Так, це дійсно важливе питаня. В мене теж був страшний випадок, слава Богу залишилась жива і неушкоджена, бо хлопець, якому я відмовила, намагався виштовхнути мене з потягу...".
До слова, раніше ми розповідали історії голлівудських знаменитостей, які постраждали від насильства. Серед них – Анджеліна Джолі, Демі Мур, Дженніфер Лопес, Леді Гага тощо.