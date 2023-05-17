Аліна у своєму Instagram поділилася історією, як у 19 років вона поверталася потягом з Києва на Закарпаття. Разом з майбутньою артисткою в купе були троє чоловіків.

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За словами співачки, її сусіди були на підпитку та гучно поводилися, а після зауваження почали до неї чіплятися.

Гуляти вони продовжували вночі, обговорювали неприємні речі. Фільтру не було: казали різне, зовсім не зважаючи на мою присутність. Кілька разів попросила збавити тон, але у відповідь отримала агресію і чіпляння,

– поділилася Alina Pash.

На щастя, крики дівчини почула провідниця, тож прибігла їй на допомогу. Однак, як розповіла Аліна, і жінка стала жертвою домагань.

Згодом чоловіки вгамувалися, а співачка решту часу просиділа у купе провідниці.

"Ми вийшли з того пекла і решту дороги я провела з провідницею. Страшно й подумати нині про інші варіанти розвитку подій і скільки разів та жінка стикалась з такими ситуаціями", – додала артистка.

Співачка зауважила, що питання сексуальних домагань – це великий біль й страшна психологічна травма. Її ситуація зі студентських років залишила осад назавжди.

Alina Pash звернулася до чоловіків

Артистка після цієї історії також опублікувала звернення до хлопців. Вона попросила їх ​​не кидатися на жінок, які відстоюють своє право на безпеку.

"Ні" варто сприймати виключно як "ні", без потаємних сенсів… Вступайтесь за жінок й робіть зауваження тим чоловікам, які не увімкнули свою емпатію до цієї проблеми або ж свідомо проявляють непроханий сексуальний ентузіазм,

– написала вона.

У коментарях шанувальники підтримали зірку, дехто навіть розповів свої схожі історії:

"Сумно, що закон України не захищає жінок у таких випадках, коли хтось домагається або переслідує або погрожує".

"Дуже важлива тема! Абсолютно підтримую!"

"Аліночко, дуже важливу та актуальну тему піднято наразі тобою! Погоджуюсь, дякую й пишаюся!".

"Повністю підтримую! Пам'ятаю, як їхала в купе з чоловіком. Вранці я прокинулась від того, що він в одній спідній білизні цілує мені руки".

"Підтримую. Колись сиділа всю ніч в коридорі, бо в купе три татарина їхали не зовсім адекватні з непристойними пропозиціями".

"Так, це дійсно важливе питаня. В мене теж був страшний випадок, слава Богу залишилась жива і неушкоджена, бо хлопець, якому я відмовила, намагався виштовхнути мене з потягу...".

До слова, раніше ми розповідали історії голлівудських знаменитостей, які постраждали від насильства. Серед них – Анджеліна Джолі, Демі Мур, Дженніфер Лопес, Леді Гага тощо.