Він живий взагалі: Оля Полякова іронічно висловилася про Винника і пояснила, чому він неправий

До великої війни Оля Полякова співпрацювала з Олегом Винником і навіть писала з ним дуети. За останній рік вони спілкувалися всього один раз. Співачка не знає, де він, що з ним, і вважає, що не можна так раптово зникати.

Якщо Ані Лорак Оля Полякова відкрито висміює та засуджує, то Олега Винника критикувати не ризикує. Вона лише з чуток знає, що артист хворий, сам він їй про це не казав.

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Оля Полякова висловилася про Олега Винника

Я нічого про нього не знаю. Зовсім. Ми не спілкуємося. Ми спілкувалися один раз на початку повномасштабного вторгнення. Я не знаю, що з ним відбувається. Я вважаю, що його прихильники мають право знати, що з ними відбувається,

– заявила Оля Полякова.

На її думку, співак повинен був проінформувати свою багатотисячну аудиторію, тим більше, що "для цього не треба так багато". Вона вважає, що Винник міг би хоч на один день повернутися в соцмережі та прояснити ситуацію: "Можна просто вийти в ефір і сказати: "Люди, я з вами, зі мною те й те".

"Я не можу засуджувати людей, я ж не знаю, що з ним. Він живий взагалі? Може він не може говорити? Я чула, що він хворіє. Хто його знає, що з ним відбувається", – емоційно, але з іронією додала Полякова.

Між інших, Олег Винник взагалі "не бере трубку" від Юрія Горбунова . Той, як і Оля Полякова, каже, що "не можна зникати, треба було якось пояснити все це".

. Той, як і Оля Полякова, каже, що "не можна зникати, треба було якось пояснити все це". Співачка MamaRika взагалі вважає, що поведінка Олега Винника – це "зашквар року". Вона досі шокована, що той ніби під землю провалився.

взагалі вважає, що поведінка Олега Винника – це "зашквар року". Вона досі шокована, що той ніби під землю провалився. Тоді як у фан-клубі Винника стверджують, що "стан здоров'я не дуже дозволяє йому бути в публічному просторі", і стояти на сцені, щоб давати благодійні концерти на підтримку України, він теж не може.