Про це Полякова заявила в ефірі "Сніданку з 1+1". Вона прокоментувала останнє інтерв'ю, яке Ані Лорак дала російській пропагандистці.

До теми "Я обіср*лась": мережу захопила сміхотворна пародія на інтерв'ю Ані Лорак

В інтерв'ю Ані Лорак назвала війну "сталося те, що сталося" і заявила, що Україна змусила її переїхати до Росії. Оля Полякова на це відповіла, що від Лорак прозвучали дурнуваті виправдання.

Її треба викреслити з нашої пам'яті. Ані Лорак – це людина без совісті й без мізків. Те, що вона не може назвати війну війною – це якісь незрілі, абсолютно дурнуваті виправдовування. Усе ви розумієте, усе ви знали! Ви просто дуже хотіли грошей! І ніякого виправдання немає,

– відповіла Полякова.

Українська співачка додала, що можна було б зрозуміти, якби Ані Лорак чесно сказала, що вона хотіла заробити, це була її помилка. "Але вона починає: "Я не розуміла, я дурненька, я маленька, я дєвочка". Але це ж 40-річна баба", – заявила Полякова.

Співачка вважає, що всі мають знати про ситуацію в країні. "Людина, які більше ніж 30 років, не може бути аполітичною. Якщо у вас є право голосувати – ви політично відповідальні", – додала Оля.

Полякова також прокоментувала і пародію на Ані Лорак. Вона вважає, що це смішно, але й сумно. На її думку, Лорак не треба "тягнути в наш інфопростір".

Раніше співачка Оля Полякова з гумором розсекретила, хто насправді "вижив" Лорак з України. "Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник – я", – пожартувала вона.

До слова, це не перша цинічна заява Ані Лорак. Кілька днів тому, після скасування її концертів у Росії, зрадниця видала публічний пост, у якому виправдалася, що нібито не допомагає ЗСУ.