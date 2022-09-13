Вадим Абрамов родом з Києва, однак навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну вирішив підтримувати країну-агресорку. Гроші не пахнуть, тому ведучий не соромиться розважати тих, хто вже понад пів року вбиває його земляків.
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Ведучий Вадим Абрамов виявився зрадником
Спочатку чоловік став популярним в Україні, а потім продовжив будувати кар'єру в країні-агресорці. Після повномасштабного вторгнення багато відомих людей покинули росію, визнали помилки та назавжди розірвали будь-які співпраці з ворогом. А Абрамов, схоже, вирішив скористуватися ситуацією, коли конкурентів поменшало.
Тепер Абрамов працює на російському пропагандистському каналі. Він мовчить про війну в Україні, бо ж за це можуть без заробітку залишити, а то й до в'язниці посадити.
У коментарях українці не стримують емоцій та бажають Вадимові гарного плавання за тим самим відомим маршрутом російського корабля.
- "Ніколи він мені не подобався. Так бісив. Тепер розумію чому".
- "Ніколи не подобався. Постійно бісить".
- "Ой, я й забула за його існування. Тай добре".
- "Мені сказати, куди він може сходити, чи ви й так знаєте?"