"Виглядає як сестра": Оля Полякова замилувала рідкісними фото зі своєю мамою

Мама Олі Полякової відсвяткувала день народження. Зірка показала рідкісні кадри зі своєю красивою матусею та ніжно привітала її зі святом. Шанувальники були здивовані зовнішнім виглядом Світлани Іванівни.

Українська співачка днями показувала фото зі старшою донькою. А тепер Полякова замилувала мережу світлинами з мамою та присвятила їй зворушливі рядки.

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Оля Полякова ніжно привітала свою маму Світлану з днем народження. Співачка подякувала їй за виховання та підтримку.

Мамуся! З днем народження! Кохаю сильно! Ти найкраща мама в світі! Без тебе нічого не було б! Пам'ятаю, як в дитинстві ми говорили у ночі в ліжку, про все на світі, про сенс життя, чи існує щось після, нащо ми тут, і що залишиться після…,

– написала зірка.



Оля Полякова з мамою / Фото з її інстаграму

Полякова зазначила, що глибина і світогляд у неї від мами.

"Люблю щиро, бажаю здоров'я та довгих щасливих років! Миру нам всім", – привітала маму співачка.



Мама Олі Полякової / Фото з інстаграму співачки

Артистка показала рідкісні фото з її мамою-красунею. Зовнішній вигляд Світлани Іванівни вразив шанувальників Полякової. Вони запевнили, що виглядає мама співачки дуже молодо, наче її сестра чи подруга. У коментарях фани також приєдналися до привітань:

"Яка красива у вас мама! Вітання з днем народження".

"Думала, це сестра. Вітаю! Дуже гарна мама".

"А це точно мама, а не подружка?"

"Боже, я думала це подруга а не мама! Шикарно виглядає".

"Вітаю маму Світлану і всю родину! Міцного здоров’я і мирного неба!"

"Яка красива мама!"

"Яка гарна у вас мама! Тепер зрозуміло, у кого пішла така красуня".

"В сенсі мама? Боже, яка гарна і молода жінка".

"Я ледь зі стула не впала, коли прочитала, що це мама! Які красиві жінки у вашому роді".

Нагадаємо, що 20 років мама Олі Полякової жила в Росії зі своїм обранцем. У травні 2022 року жінка виїхала у Францію через війну. У країні-агресорі залишився чоловік, з яким зустрічалася Світлана Іванівна. Схоже, вони досі у стосунках, бо той нібито проти війни в Україні.