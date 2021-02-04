Днями співачка Оля Полякова вдруге відзначила день народження на вечірці в Києві, яку для неї влаштували зіркові друзі. Вона опублікувала нові фото зі святкування та показала, як запалювала на танцполі з Машею Єфросиніною, Лесею Нікітюк і Сонею Плакидюк.

Джерело: інстаграм Олі Полякової

37 років артистці виповнилося ще 17 січня, однак тоді вона відпочивала на Мальдівах з сім'єю. Тому день народження відзначила з друзями аж 2 лютого в одному з закладів у столиці. Близькі влаштували Олі Поляковій вечірку-сюрприз замість корпоративу, на якому вона нібито мала виступати. Іменинниця весело розважалась з колегами і близькими.

Це варто побачити Нікітюк, Кухар, Єфросиніна: Олі Поляковій влаштували вечірку-сюрприз з нагоди 37-річчя – відео

Оля Полякова відірвалась на вечірці з зірками

Розкішне концертне боді з камінням і бахромою співачка змінила на червону мінісукню з анімалістичним принтом. У вбранні довжини міді з глибоким декольте вона почувалась комфортно і впевнено. Навіть пікантна довжина не завадила Олі Поляковій почуватися розкуто на танцполі. Її образ довершили чобітки на високих стійких підборах, укладка і насичений макіяж з червоними губами.

Гостями вечірки було безліч зірок шоу-бізнесу. Серед них телеведучі Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна, балерина Катерина Кухар, модель Даша Астаф'єва, фешн-фотографиня Соня Плакидюк. Саме з ними Оля Полякова відривалась під запальну музику. Як королева української сцени, так і її подруги показували відверті рухи, пили шампанське та не соромились публіки.

"Це тільки початок", – зазначила в підписі Оля Полякова. Натомість знаменитості наголосили, що вечірка була дуже веселою та подарувала безліч емоцій.

Фото з вечірки Олі Полякової



Оля Полякова на вечірці з подругами / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова на вечірці з подругами / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова на вечірці з подругами / Фото Instagram / @polyakovamusic