Кондратюк зазначив, що правила Нацвідбору були затверджені ще до того, як Полякова захотіла стати учасницею конкурсу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал КИЇВ24.
Вона безумовно яскрава і неповторна. Казати, що були слабкі учасники, якщо у 2022 році Україна перемогла на Євробаченні, я б не став. Але, звичайно, кожен артист завжди вважає найяскравішим себе. Я думаю, що навряд чи Суспільне піддасться такому натиску. Може, Суспільне скаже Олі Поляковій, що на 2027 рік вони, може, переглянуть правила,
– сказав Ігор Кондратюк.
Водночас продюсер підкреслив, що якби був очільником мовника, то не змінював би правила.
Нагадаємо! Раніше Джамала, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою Національного відбору, у коментарі "Радіо Промінь" заявила, що повністю довіряє Суспільному щодо правил.
Однак, за словами артистки, пункт, який забороняє артистам, що виступали в Росії, Криму чи на інших тимчасово окупованих територіях після 2014 року брати участь у конкурсі, варто "вдосконалити".
Що цьому передувало?
16 жовтня, Оля Полякова заявила, що подає заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Вона також відправила листа Суспільному, де йшлося про необхідність змінити окремі правила. Співачка вважає, що вони "втратили свою актуальність" і обмежують права артистів.
Річ у тім, що Полякова не може взяти участь у конкурсі, адже їздила до Росії після 2014 року. Артистка заявила, що готова подати до суду на Суспільне, якщо обмеження не скасують.
Суспільне відповіло на лист Олі. Мовник зазначив, що Нацвідбір на Євробачення вже розпочався, тому вони не можуть змінити правила. Команда також вважає неприпустимим представлення України артистами, які після 2014 року виступали в Росії, Криму чи на інших тимчасово окупованих територіях.
Команда Полякової звернулась в Європейську мовну спілку (EBU). Однак у правилах Євробачення зазначено, що національні відбори – це відповідальність мовників, які представляють країну. Так, EBU не має впливу на правила, встановлені Суспільним.