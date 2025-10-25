Кондратюк зазначив, що правила Нацвідбору були затверджені ще до того, як Полякова захотіла стати учасницею конкурсу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал КИЇВ24.

Вона безумовно яскрава і неповторна. Казати, що були слабкі учасники, якщо у 2022 році Україна перемогла на Євробаченні, я б не став. Але, звичайно, кожен артист завжди вважає найяскравішим себе. Я думаю, що навряд чи Суспільне піддасться такому натиску. Може, Суспільне скаже Олі Поляковій, що на 2027 рік вони, може, переглянуть правила,

– сказав Ігор Кондратюк.

Водночас продюсер підкреслив, що якби був очільником мовника, то не змінював би правила.

Нагадаємо! Раніше Джамала, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою Національного відбору, у коментарі "Радіо Промінь" заявила, що повністю довіряє Суспільному щодо правил.

Однак, за словами артистки, пункт, який забороняє артистам, що виступали в Росії, Криму чи на інших тимчасово окупованих територіях після 2014 року брати участь у конкурсі, варто "вдосконалити".

Що цьому передувало?