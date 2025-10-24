На тлі цих заяв у мережі виникло обговорення, чи може Суспільний мовник встановлювати обмеження для артистів, які виступали в Росії. 24 Канал пояснить, чому Суспільне не порушує жодних правил Європейської мовної спілки.

У правилах Євробачення зазначено, що національні відбори кожної з країн – це відповідальність тих мовників, які представляють країну. Відповідно, EBU (Європейська мовна спілка) не має впливу на правила, які встановило Суспільне.

Національний відбір організовується під виключною відповідальністю відповідної телерадіокомпанії-учасниці,

– йдеться в офіційних правилах Євробачення.

Єдине, до чого закликає Європейська мовна спілка, – це залучати громадськість до відбору учасника для пісенного конкурсу.

В Україні суспільство залучене не лише до вибору представника, але й навіть суддів Нацвідбору та національного журі. Голосування за них щороку відбуваються у застосунку Дія. Отже, Суспільне цілковито дослуховується до рекомендацій EBU.

Можна припустити, що EBU не втручатиметься в український Нацвідбір, а скарга Олі Полякової залишиться без відповіді.

Нагадаємо, продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський відправив листа до Європейської мовної спілки, у якому поскаржився на Суспільне і закликав їх втрутитися. Все тому, що мовник відмовився змінювати правило, що пов'язане з забороною участі артистам-гастролерам.

Чому Суспільне встановило це правило?

У 2019 році Національний відбір на Євробачення в Україні був одним із найскандальніших. Серед учасників було кілька артистів, які або мали невизначену позицію щодо російсько-української-війни, або виступали з концертами в Росії. Це спровокувало одразу кілька скандалів.

Переможницею Нацвідбору стала MARUV. Вона назвала Крим українським та була готова відмовитися від гастролей у Росії на певний час, але згодом таки вирішила не підписувати контракт з мовником. Україна того року пропустила Євробачення.

Після одного з найскандальніших відборів Суспільне встановило нове правило: Україну не може представляти учасник, який виступав з концертами чи брав участь у будь-яких публічних або приватних заходах у Росії, Білорусі чи на тимчасово окупованих територіях після березня 2014 року.

Цей пункт допомагає уникнути появи політичних скандалів на Нацвідборі, до того ж неможливо заперечити його актуальність у час повномасштабного вторгнення, коли будь-яка спроба толерувати російське отримує справедливе засудження з боку українського суспільства.

Також додамо, що днями Суспільне Мовлення отримало премію Ґуннара Гойдаля від Європейської мовної спілки за "стійкість і професіоналізм у надзвичайно складних умовах протягом трьох із половиною років від вторгнення Росії".