Він разом із командою Полякової відправив листа до асоціації телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс. Крім того, звернувся до Суспільного із попередженням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Ясинського.
Як пояснив продюсер, вони з Поляковою та її командою хочуть, щоб Європейська мовна спілка втрутилася у ситуацію з правилами Національного відбору, які запровадило Суспільне.
Водночас Ясинський не уточнив у своїй публікації, які саме правила вважає неактуальними.
Ймовірно, йдеться про те, що брати участь у конкурсі можуть лише ті артисти, які після 15 березня 2014 року не вели концертну діяльність на території держави-агресорки, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України та не виступали на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року. Також вони не мали співпрацювати з організаціями або заходами, пов'язаними з державою-агресором чи окупованими територіями, як пишуть на сайті Суспільного.
Відправили лист в Суспільне з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів,
– додав Михайло.
Допис Михайла Ясинського / Скриншот з фейсбуку
Чому Олю Полякову можуть не допустити до участі в Нацвідборі?
- Співачка у 2015 році дала концерт у гей-клубі "Центральна станція" у Москві, а пізніше стала ведучої музичної церемонії на російському каналі RU.TV.
- Правила Суспільного співачка назвала "порушенням закону України про рівність громадян". Вона разом з продюсером зазначила, що готова подати позов до суду на організаторів Нацвідбору, якщо не вдасться мирно врегулювати ситуацію зі зміною правил конкурсу.
- Мовник же наголосив, що не може змінювати правила після початку Нацвідбору, який стартував 3 вересня 2025, а участь в конкурсі є добровільною. У своїй заяві Суспільне додало, що правила розроблені так, щоб "забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України у Пісенному конкурсі Євробачення".