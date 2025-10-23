Він разом із командою Полякової відправив листа до асоціації телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс. Крім того, звернувся до Суспільного із попередженням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Ясинського.

Як пояснив продюсер, вони з Поляковою та її командою хочуть, щоб Європейська мовна спілка втрутилася у ситуацію з правилами Національного відбору, які запровадило Суспільне.

Водночас Ясинський не уточнив у своїй публікації, які саме правила вважає неактуальними.

Ймовірно, йдеться про те, що брати участь у конкурсі можуть лише ті артисти, які після 15 березня 2014 року не вели концертну діяльність на території держави-агресорки, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України та не виступали на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року. Також вони не мали співпрацювати з організаціями або заходами, пов'язаними з державою-агресором чи окупованими територіями, як пишуть на сайті Суспільного.

Відправили лист в Суспільне з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів,

– додав Михайло.



Допис Михайла Ясинського / Скриншот з фейсбуку

Чому Олю Полякову можуть не допустити до участі в Нацвідборі?