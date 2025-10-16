Відповідну заяву Полякова опублікувала в інстаграмі. Про це повідомляє Showbiz 24.

Оля Полякова написала лист до голови правління Суспільного Миколи Миколайовича Чернотицького. Співачка вважає, що деякі правила Національного відбору на Євробачення "втратили свою актуальність".

За словами артистки, Україна та її культурне середовище змінились за понад 10 років війни.

Сьогодні всім давно зрозуміло, хто є хто. У суспільстві вже не залишилось сумнівів, де проходять моральні й політичні межі, і кому ми довіряємо представляти нашу країну,

– додала вона.

Полякова зазначила, що все життя живе і працює в Україні, що вся її творчість, концерти, телевізійні проєкти й благодійні ініціативи створені для української аудиторії.

Я – громадянка і платник податків України, і частина коштів, які я сплачую як підприємиця, формує саме той бюджет, з якого фінансується Суспільне. Тому, вважаю, що правила, які можуть обмежувати громадянські права українських артистів брати участь у публічних конкурсах на своїй землі, потребують перегляду,

– підкреслила Полякова.

Для довідки! Згідно з правилами, Оля Полякова не може брати участь у відборі, адже їздила до Росії після 2014 року.

Співачка додала, що йдеться "не лише про формальну норму, а й про принцип справедливості". Полякова заявила, що людина, яка багато років чесно працює, розвиває українську культуру, підтримує армію і живе в Україні, "має право бути оціненою на рівних умовах".

Я щиро підтримую ідею відкритого, чесного, європейського відбору. Але справжня відкритість – це не тільки про правила, а й про готовність оновлювати ці правила тоді, коли вони перестають відповідати часу. Сподіваюсь на мудрість і далекоглядність Суспільного. Мені б дуже хотілося, щоб цьогорічний відбір став прикладом сучасного, чесного і зрілого підходу – таким, якою сьогодні є Україна,

– підсумувала артистка.

Зауважимо! Прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 стартував 3 вересня. Анкету можна заповнити до 27 жовтня включно. Вона є на сайті Суспільне Євробачення.

