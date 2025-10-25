Кондратюк отметил, что правила Нацотбора были утверждены еще до того, как Полякова захотела стать участницей конкурса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал КИЕВ24.

Читайте также Полякова пожаловалась EBU на Общественное: действительно ли вещатель нарушает правила Евровидения

Она безусловно яркая и неповторимая. Говорить, что были слабые участники, если в 2022 году Украина победила на Евровидении, я бы не стал. Но, конечно, каждый артист всегда считает самым ярким себя. Я думаю, что вряд ли Общественное поддастся такому напору. Может, Общественное скажет Оле Поляковой, что на 2027 год они, может, пересмотрят правила,

– сказал Игорь Кондратюк.

В то же время продюсер подчеркнул, что если бы был главой вещателя, то не менял бы правила.

Напомним! Ранее Джамала, которая в этом году стала музыкальным продюсером Национального отбора, в комментарии "Радио Проминь" заявила, что полностью доверяет Общественному относительно правил.

Однако, по словам артистки, пункт, который запрещает артистам, выступавшим в России, Крыму или на других временно оккупированных территориях после 2014 года участвовать в конкурсе, стоит "усовершенствовать".

Что этому предшествовало?