Кондратюк отметил, что правила Нацотбора были утверждены еще до того, как Полякова захотела стать участницей конкурса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал КИЕВ24.
Она безусловно яркая и неповторимая. Говорить, что были слабые участники, если в 2022 году Украина победила на Евровидении, я бы не стал. Но, конечно, каждый артист всегда считает самым ярким себя. Я думаю, что вряд ли Общественное поддастся такому напору. Может, Общественное скажет Оле Поляковой, что на 2027 год они, может, пересмотрят правила,
– сказал Игорь Кондратюк.
В то же время продюсер подчеркнул, что если бы был главой вещателя, то не менял бы правила.
Напомним! Ранее Джамала, которая в этом году стала музыкальным продюсером Национального отбора, в комментарии "Радио Проминь" заявила, что полностью доверяет Общественному относительно правил.
Однако, по словам артистки, пункт, который запрещает артистам, выступавшим в России, Крыму или на других временно оккупированных территориях после 2014 года участвовать в конкурсе, стоит "усовершенствовать".
Что этому предшествовало?
16 октября, Оля Полякова заявила, что подает заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. Она также отправила письмо Общественному, где говорилось о необходимости изменить отдельные правила. Певица считает, что они "потеряли свою актуальность" и ограничивают права артистов.
Дело в том, что Полякова не может принять участие в конкурсе, ведь ездила в Россию после 2014 года. Артистка заявила, что готова подать в суд на Общественное, если ограничения не отменят.
Общественное ответило на письмо Оли. Вещатель отметил, что Нацотбор на Евровидение уже начался, поэтому они не могут изменить правила. Команда также считает недопустимым представление Украины артистами, которые после 2014 года выступали в России, Крыму или на других временно оккупированных территориях.
Команда Поляковой обратилась в Европейский вещательный союз (EBU). Однако в правилах Евровидения указано, что национальные отборы – это ответственность вещателей, представляющих страну. Так, EBU не имеет влияния на правила, установленные Общественным.