Ольга Фреймут показала рідкісне фото з молодшою сестрою, яка дуже схожа на неї

Відома ведуча Ольга Фреймут рідко показує у соцмережах свою родину. Проте 24 серпня день народження святкувала сестра зірки, тож Фреймут привітала її та показала спільне фото.

Юлія Фреймут на 10 років молодша за Ольгу. Виявляється, дівчата між собою дуже схожі.

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24 серпня Юлія відсвяткувала день народження. З нагоди свята Ольга Фреймут присвятила сестрі допис в інстаграм-сторіс. Ведуча ніжно звернулася до рідної людини.

У мене найкраща у світі сестра. Юліє, з днем народження! Ти так багато значиш для мене,

– написала Ольга.

Фреймут поділилася фото, на якому позувала разом з сестрою. Дівчата одягнули чорні сукні, а їхнє волосся було розпущене.



Оля Фреймут з сестрою / Фото з її інстаграм-сторіс

Юлія також написала допис про своє день народження. Ольга Фреймут прокоментувала його.

"Будь щасливою, my little sister. Тільки з тобою у мене стільки спільних радісних спогадів. Ти так мене надихаєш, рівняюся на тебе", – додала вона.

Сестри насправді дуже схожі. В мережі Юлії є безліч фото, на яких вона схожа на Ольгу Фреймут.

Як виглядає сестра Ольги Фреймут / Фото з соцмереж

Де зараз живе Ольга Фреймут