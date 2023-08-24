Актриса поділилася з шанувальниками кадрами зі святкового дня родини, проведеного разом. Вони всі відправились на прогулянку київським парком "Наталка", який розташований на березі Дніпра.
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Наталка Денисенко показала, як святкує День Незалежності
На фото, які актора опублікувала у своєму інстаграмі можна побачити, що всі члени сім'ї одягнули вишиванки.
Так, сама Наталка підібрала стильний образ з білою сорочкою, кросівками та сумкою в тон. Також вона мала гарну прикрасу на шиї та окуляри. Андрій Фединчик був одягнений в чорну сорочку з білою вишивкою, джинси та чорні кросівки. Свій аутфіт актор довершив кепкою. Син зіркового подружжя мав схоже вбрання до того, яке було у батька. Юний Андрійко обрав білу сорочку з блакитною вишивкою, шорти, кросівки та кепку.
Мама Наталки Денисенко пішла на прогулянку у бордовій вишитий сукні.
Ми українці. Дякую ЗСУ та всім, хто наближає перемогу, що ми сьогодні можемо святкувати День Незалежності України в такому колі. Слава Україні,
– написала Денисенко.
Реакція мережі
Шанувальники зауважили, що родина виглядає дуже красиво:
- "Нереально красива сім'я";
- "Неймовірні";
- "Які гарні";
- "Зі святом";
- "Сім'я Денисенків";
- "Така гарна сім'я!";
- "Які ж ви гарні";
- "Гарні, щастя вам".