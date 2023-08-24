Актриса поділилася з шанувальниками кадрами зі святкового дня родини, проведеного разом. Вони всі відправились на прогулянку київським парком "Наталка", який розташований на березі Дніпра.

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Наталка Денисенко показала, як святкує День Незалежності

На фото, які актора опублікувала у своєму інстаграмі можна побачити, що всі члени сім'ї одягнули вишиванки.

Так, сама Наталка підібрала стильний образ з білою сорочкою, кросівками та сумкою в тон. Також вона мала гарну прикрасу на шиї та окуляри. Андрій Фединчик був одягнений в чорну сорочку з білою вишивкою, джинси та чорні кросівки. Свій аутфіт актор довершив кепкою. Син зіркового подружжя мав схоже вбрання до того, яке було у батька. Юний Андрійко обрав білу сорочку з блакитною вишивкою, шорти, кросівки та кепку.

Мама Наталки Денисенко пішла на прогулянку у бордовій вишитий сукні.

Ми українці. Дякую ЗСУ та всім, хто наближає перемогу, що ми сьогодні можемо святкувати День Незалежності України в такому колі. Слава Україні,

– написала Денисенко.

Реакція мережі

Шанувальники зауважили, що родина виглядає дуже красиво:

"Нереально красива сім'я";

"Неймовірні";

"Які гарні";

"Зі святом";

"Сім'я Денисенків";

"Така гарна сім'я!";

"Які ж ви гарні";

"Гарні, щастя вам".