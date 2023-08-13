Донька ведучої Ольги Фреймут поділилась новими світлинами з шанувальниками. Вона розповіла, що наважилась на зміну іміджу.
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Злата Мітчелл змінила образ
17-річна Злата постала з новим кольором волосся. Вона пофарбувала русяві пасма у темніший каштановий відтінок.
Я не залишу своє волосся у спокої. Стала навіть ще темнішою. Той, хто рік тому сказав мені стати білявкою, дійсно мав найгірші наміри на думці,
– поділилась Злата Мітчелл.
Злата Мітчелл / Фото з інстаграм-сторіз
Зіркова донька позувала у стильному образі. Вона одягнула темно-сіру твідову міні спідницю та світло-сірий топ.
Злата Мітчелл / Фото з інстаграм-сторіз
Донька Фреймут повернулась до України
Злата Мітчелл живе у США, та, схоже, повернулась до України. Вона показалась в одному зі столичних салонів, а також анонсувала танцювальний майстер-клас у студії Open Art Studio у Києві.
- Додамо, сама Ольга Фреймут повернулась до України у липні. Тоді вона анонсувала лекцію на тему манер під час війни. Ведуча провела захід, хоч її розкритикували за спроби "навчити людей манерів" у такий важкий час.