Донька ведучої Ольги Фреймут поділилась новими світлинами з шанувальниками. Вона розповіла, що наважилась на зміну іміджу.

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Злата Мітчелл змінила образ

17-річна Злата постала з новим кольором волосся. Вона пофарбувала русяві пасма у темніший каштановий відтінок.

Я не залишу своє волосся у спокої. Стала навіть ще темнішою. Той, хто рік тому сказав мені стати білявкою, дійсно мав найгірші наміри на думці,

– поділилась Злата Мітчелл.



Злата Мітчелл / Фото з інстаграм-сторіз

Зіркова донька позувала у стильному образі. Вона одягнула темно-сіру твідову міні спідницю та світло-сірий топ.



Злата Мітчелл / Фото з інстаграм-сторіз

Донька Фреймут повернулась до України

Злата Мітчелл живе у США, та, схоже, повернулась до України. Вона показалась в одному зі столичних салонів, а також анонсувала танцювальний майстер-клас у студії Open Art Studio у Києві.