Фреймут досить рідко ділиться світлинами з чоловіком. Втім, цього разу показала фото подружжя зі Львова. Схоже, зірка взяла з собою дітей – доньку Євдокію та сина Валерія. Оскільки, раніше також публікувала кадр з дітьми, що крокують українським полем і підписала його: "Ця мить".

До теми З "Підйому" до "Від пацанки до панянки": як Ольга Фреймут працювала телеведучою

Ольга Фреймут показала фото з чоловіком

На знімку, який знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі, пара позує у львівському готелі LEOPOLIS. Володимир Локотко сидить на м'якому кріслі, а Ольга Фреймут його обіймає. Чоловік одягнув білу футболку та бежеві шорти. До свого образу він додав джинсову сороку в сірому відтінку. Телеведуча обрала білу вкорочену сорочку з вишитими деталями та джинси. Свій look вона довершила нюдовим макіяжем з акцентною червоною помадою, а її волосся було вкладене у легкі локони та зверху зібране.



Ольга Фреймут з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, лекція ведучої "Манери під час війни. Доброта як зброя" відбулася о 18:00. На ній Ольга Фреймут обговорила теми емоцій, ненависті та веселощів під час війни. Для того, щоб завітати на захід, потрібно було зробити донат на суму від 700 гривень. Користувачі мережі по-різному сприйняли подію за участю ведучої. Одні дорікнули за те, що зірка жила за кордоном увесь час, а через півтора року приїхала "навчати манер". Інші вважають, що неетично нав'язувати правила поведінки, коли кожен громадянин переживає шалений стрес. До того ж були люди, які заступилися за ведучу й нагадали, що зараз не варто критикувати українців.