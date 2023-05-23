Малювали на вулиці: Оля Фреймут вперше за довгий час показала своїх молодших дітей

23 травня 2023, 10:32
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Ольга Фреймут

Українська телеведуча Ольга Фреймут рідко показує своє особисте життя. Проте днями зірка вирішила поділитися сімейними фото – вона показала, як проводить час зі своїми молодшими дітьми.

Додамо, що старша донька знаменитості – 17-річна Злата – самостійно веде соцмережі. Нещодавно її почали критикувати, тож зіркова мама заступилася за дівчинку.

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Тепер Оля Фреймут показала фото молодших дітей, яких рідко показує підписникам. Вона в Instagram-stories опублікувала відео, де показала розваги своєї малечі.

На фото помітно, що діти на подвір'ї займалися малюванням. На картоні вони зобразили прапори України. Зокрема, 7-річний син ведучої Валерій малював разом зі своїм приятелем.


Син Олі Фреймут у червоній кофтині зі своїм другом / Фото з її інстаграм-сторіс

Тим часом 5-річна донечка Олі Фреймут, Євдокія, в куточку малювала самостійно.


Молодша донька Олі Фреймут / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, старшій доньці зірки Златі в лютому виповнилося 17 років. З нагоди свята Ольга Фреймут поділилася світлиною дочки та зворушливо привітала її зі святом.

Де зараз Оля Фреймут та її діти: 

  • Батько її першої доньки – Злати – корінний британець. Злата народилася у Великій Британії, має громадянство. Тож, Фреймут з іншими дітьми – Валерієм та Євдокією – отримала тимчасове резидентство у Великій Британії.
  • Тож, Оля Фреймут зараз перебуває у Лондоні. Там знаменитість оселилася після початку повномасштабної війни, хоча виїхала вона 19 лютого 2022 року до Франції.
  • Ведуча вже навіть влаштувалася на роботу – Фреймут веде щотижневу колонку в місцевій газеті Sunday Express, де розповідає новини про російське вторгнення.
Автор: Марія Бондар