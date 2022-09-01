Як коуч з етикету Ольга Фреймут наголосила, що під час війни варто відкидати свої погані звички, вчитися мислити вище й бути цивілізованими, а не поливати брудом підлітків, які живіть у гармонії з собою, як її 16-річна Злата.

Не пропустіть Для мене це дуже велика радість, – Ольга Фреймут зізналася, де зараз працює і живе

Ольга Фреймут звернулася до хейтерів 16-річної доньки

Мені дуже прикро, що мою Злату обговорюють в інтернеті, навіть коли навколо війна, і нам особливо треба проявляти манери, стриманість і толерантність. Фігура, поза, вираз обличчя, порівняння Злати зі мною – це дуже неправильно, тому що я – є я. Так, я дуже люблю етикет, я досить стримана. А Злата – є Злата. Вона – окремий всесвіт,

– наголосила Ольга Фреймут.

Ба більше, вона запевнила, що сама бере приклад з доньки. Злата вчить її легкості, любові до свого тіла, до себе.

Не пропустіть Я винувата, – Оля Фреймут зізналася, як налякала своїх дітей на початку війни

Як донька Фреймут допомагає Україні зі США

Телезірка розповіла, що її Злата боляче переживає війну, адже далеко і від дому, і від сім'ї. Однак у США вона нібито дуже багато робить для України. Дівчинка, наприклад, провела благодійний аукціон у своїй школі в Санта-Барбарі й зібрала 260 тисяч доларів на навчання українців.

"Уже зараз діти з Дніпра, Харкова, Ірпеня приїхали в Санта-Барбару вчитися. Увесь свій біль вона направила в конструктив", – похвалилася Ольга Фреймут.

Однак разом з тим поскаржилася, що в Америці її Злата не може отримувати пільги, як студентка українського походження, бо в неї британський паспорт.

Українським дітям її віку зараз відкривають банківські рахунки, дозволяють працювати, а Злата, яка з трьох місяців жила зі мною в Україні, не має цих привілеїв, бо в неї британський паспорт,

– пожалілася Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут з донькою Златою / Фото з інстаграму зірки