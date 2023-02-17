Зазначимо, що Златі 17 лютого виповнилося 17 років. Тож, з нагоди свята Фреймут поділилася світлиною дочки та присвятила їй зворушливі рядки в Instagram-Stories.

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Ольга Фреймут зізналася, що пишається донькою.

Моя гордість, донечко, з днем народження! Унікальна, бунтарська, сильна та красива! Люблю безмежно,

– написала телеведуча.



Фреймут показала фото доньки Злати / Скриншот

Додамо, що Злата у свій день народження також поділилася світлинами в соцмережах. 17-річна дівчина на фото позувала у довгій сукні та пальто на вулиці.

"Ще один рік створення реальності та виконання її по-своєму! 17 на 17!", - написала під фото Злата.



Фреймут також залишила свій коментар під дописом доньки. "Ти така єдина, як сильно я тебе люблю, донечко. Всі побажання скажу приватно", – написала зіркова мама.

До слова, найстарша донька Ольги Фреймут Злата навчається у приватній школі у США. Їй 16 років, і вона досить активно веде свій інстаграм, де їй часто "прилітає" хейт. Зіркова мама заступилася за дівчинку й дорікнула тим, хто обговорює її в мережі.

Крім того, Злата допомагає Україні. Дівчинка провела благодійний аукціон у своїй школі в Санта-Барбарі й зібрала 260 тисяч доларів на навчання українців.