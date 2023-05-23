Добавим, что старшая дочь знаменитости – 17-летняя Злата – самостоятельно ведет соцсети. Недавно ее начали критиковать, поэтому звездная мама вступилась за девочку.

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Теперь Оля Фреймут показала фото младших детей, которых редко показывает подписчикам. Она в Instagram-stories опубликовала видео, где показала развлечения своих малышей.

На фото видно, что дети во дворе занимались рисованием. На картоне они изобразили флаги Украины. В частности, 7-летний сын ведущей Валерий рисовал вместе со своим другом.



Сын Оли Фреймут в красной кофточке со своим другом / Фото с ее инстаграм-сторис

Тем временем 5-летняя дочь Оли Фреймут, Евдокия, в уголке рисовала самостоятельно.



Младшая дочь Оли Фреймут / Фото с ее инстаграм-сторис

К слову, старшей дочери звезды Злати в феврале исполнилось 17 лет. По случаю праздника Ольга Фреймут поделилась фотографией дочери и трогательно. поздравила ее с праздником.

Где сейчас Оля Фреймут и ее дети: