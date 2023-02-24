На що підуть гроші від фонду Елтона Джона

Кошти надійдуть до благодійного фонду UNITED24. На ці гроші буде закуплено 10 біохімічних аналізаторів крові.

Важливо Елтон Джон зупинив концерт, коли побачив українку з синьо-жовтим прапором

Співак стурбований, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну уповільнило боротьбу з ВІЛ та СНІД.

"На додаток до величезних людських жертв та руйнувань, під загрозою опинилися успіхи України у припиненні епідемії ВІЛ. Тому я радий оголосити про нове фінансування для країни, щоб гарантувати, що цей прогрес не буде втрачено, щоб підтримати послуги для людей, які живуть з ВІЛ", – заявив Елтон.

Елтон Джон пригадав концерт у Києві

Співак пригадав, як одного прекрасного весняного вечора 2007 року мав концерт у Києві.

Дивлячись на 300-тисячний натовп, я пообіцяв народу України, що зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти покласти край кризі СНІДу,

– каже Елтон Джон.



Координаторка фандрейзингової платформи UNITED24 Ярослава Гресь в Instagram додала, що Елтон Джон оголосив про перший внесок у розмірі 125 тисяч доларів.

"Обіцянка, яку я дав з київської сцени, залишається незмінною: я підтримуватиму народ України як ніколи раніше", – запевнив музикант.



Як Елтон Джон підтримував Україну