На що підуть гроші від фонду Елтона Джона
Кошти надійдуть до благодійного фонду UNITED24. На ці гроші буде закуплено 10 біохімічних аналізаторів крові.
Важливо Елтон Джон зупинив концерт, коли побачив українку з синьо-жовтим прапором
Співак стурбований, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну уповільнило боротьбу з ВІЛ та СНІД.
"На додаток до величезних людських жертв та руйнувань, під загрозою опинилися успіхи України у припиненні епідемії ВІЛ. Тому я радий оголосити про нове фінансування для країни, щоб гарантувати, що цей прогрес не буде втрачено, щоб підтримати послуги для людей, які живуть з ВІЛ", – заявив Елтон.
Елтон Джон пригадав концерт у Києві
Співак пригадав, як одного прекрасного весняного вечора 2007 року мав концерт у Києві.
Дивлячись на 300-тисячний натовп, я пообіцяв народу України, що зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти покласти край кризі СНІДу,
– каже Елтон Джон.
Координаторка фандрейзингової платформи UNITED24 Ярослава Гресь в Instagram додала, що Елтон Джон оголосив про перший внесок у розмірі 125 тисяч доларів.
"Обіцянка, яку я дав з київської сцени, залишається незмінною: я підтримуватиму народ України як ніколи раніше", – запевнив музикант.
Як Елтон Джон підтримував Україну
- Британський артист ще з перших днів виявив солідарність з Україною. Він опублікував фото з синьо-жовтим прапором та закликав зупинити війну.
- "Ми розбиті і вражені тим, що цей конфлікт розгортається. Наші серця з народом України, який не заслуговує пережити цей кошмар. У ці руйнівні часи ми виступаємо за припинення насильства та страждань в Україні, щоб рятувальні служби та гуманітарна допомога могли допомогти тим, хто цього відчайдушно потребує", – заявив він.
- Також Елтон Джон долучився до флешмобу Stand Up for Ukraine, в якому взяли участь безліч світових знаменитостей.
- Виконавець під час блокади Маріуполя звертався до світової спільноти та закликав організувати негайний повноцінний гуманітарний коридор для мешканців міста: "Я бував у Маріуполі, і моє серце розбите від того, що доступ туди ще обмежений".
- На одному з своїх останніх концертів Елтон Джон звернув увагу на український прапор. Він зупинив свій виступ та вказав шанувальникам на прапоп, тоді як українка високо підняла стяг. Присутні почали аплодувати та фотографувати символічний момент.