5 квітня президентське подружжя прибуло до Варшави. У Володимира та Олени Зеленських заплановані важливі зустрічі щодо співпраці.

До теми Володимир Зеленський вже прибув з візитом до Польщі

Маємо важливий візит із Володимиром Зеленським до Польщі. Рада знову зустрітися зі справжніми однодумцями України – паном Президентом та першою леді Агатою Корнгаузер-Дудою. Попереду спільні зустрічі щодо наших українсько-польських проєктів та ініціатив,

– прокоментувала візит перша леді.

Образ Олени Зеленської

Олена Зеленська для візиту до Польщі обрала елегантний монохромний образ. Вона одягнула темно-бордову сукню довжини міді на довгий рукав. Перша леді підкреслила талію тонким шкіряним ремінцем у тон та доповнила образ бордовими туфлями-човниками. Також Зеленська накинула довге пальто в тон.



Зустріч перших леді / Фото з твітера Олени Зеленської

Особливу увагу привертають аксесуари дружини президента. Зокрема, золотиста підвіска із гербом-тризубом, що яскраво виділяється на тлі сукні. Також її аутфіт доповнили сережки-кільця, природний макіяж та лаконічна укладка.



Перша леді на зустрічі / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Більше про зустріч перших леді

Олена Зеленська розповіла про перші успіхи від зустрічі з колегою Агатою Корнгаузер-Дудою. Перші леді Польщі й України зустрілися з учасниками спільної ініціативи – групою медиків, які навчаються медичної евакуації у складі польських бригад на гелікоптерах.

Також завершився етап ще одного проєкту – стажування українців-фахівців з важких опікових травм. На травень заплановано 30 операцій від лікарів з Бостону для українців, які потребують лікування через опіки та інші захворювання.

З особливими почуттями відвідую Польщу. Весь цей важкий час нас тримає разом не лише прагнення спільної перемоги над ворогом, але й боротьба за людські цінності. Передусім – за людські життя. І ми щасливі мати у цій боротьбі не просто однодумців, а справжніх колег, чия підтримка має відчутний практичний вимір.

"Вдячна дорогій колезі Агаті Дуді за її особисту активність у реалізації всіх наших двосторонніх проєктів. Вдячна всім, хто допоміг нашим медикам опанувати нові знання. Готуємось до подальшої співпраці – тепер уже з навчання українських психологів і психіатрів, реабілітологів, добровольчих пожежних підрозділів. І як же символічно, що всі наші спільні з Польщею проєкти – саме про життя та його порятунок".

Зустріч Зеленських та президента й першої леді Польщі / Фото ОП, інстаграм Олени Зеленської