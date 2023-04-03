Вокаліст рок-гурту Клаус Майне заявив, що це буде концерт миру. Додамо, що Scorpions не вперше підтримує Україну – раніше музиканти змінили слова легендарного хіта Winds of Change, в якому фігурувала Москва.

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Він вважає, що треба посилити підтримку України союзниками.

Тому що те, що буде далі, може бути гірше, ніж те, що є зараз. Коли війна закінчиться, ми сподіваємося, що у нас буде концерт миру на Майдані в Києві,

– сказав співак.

На питання, чи боїться Клаус Майне ядерної війни, він завагався, але відповів: "Ми всі боїмося ескалації війни, але це не повинно спокушати нас послабити підтримку України". На його думку, все, що буде далі, може бути гіршим, ніж те, що є зараз.

Артист заявив, що гурт Scorpions не планує давати концерти в Росії в майбутньому.

Додамо, протягом тридцяти років пісня Scorpions Wind of Change часто лунала концертними залами Москви та Санкт-Петербурга. Але після 24 лютого це змінилося. Scorpions скасували заплановані концерти в Росії і переписали цей трек.

До слова, раніше лідер Scorpions Клаус Майне засвідчив свою підтримку Україні та розповів, що саме захоплює його в українцях. "Я дуже вражений тим, наскільки палко вони віддані своїй країні під час війни. Вогонь, який палає в їхніх серцях. Вони всі патріоти", – сказав він.

Музикант зізнався, що коли б мав можливість сказати щось Путіну – він би наказав зупинити війну.