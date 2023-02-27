Українська акторка Ольга Сумська опублікувала щемливий пост на особистій сторінці. Допис вона присвятила роковинам втрати матері, Ганни Іванівни.

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Ольга Сумська згадала втрату мами

Місяць лютий став непростим для Ольги Сумської не лише через повномасштабне вторгнення, але й через втрату найріднішої людини. Так, Ганна Сумська відійшла у засвіти 27 лютого.

У роковини акторка опублікувала рідкісні та архівні фото з ненькою та зворушливо звернулась до неї.

Рік без мами… 27 лютого, 2022 о 4 ранку не стало найдорожчої у світі. Хіба можна знайти такі слова, аби передати цей стан душі без тебе? Рідненька. Хоча б словечко почути, обійняти. В пам'яті залишаються найдорожчі миті життя і це ти, моя любов, моє життя!

– написала Ольга Сумська.

Ольга Сумська з мамою / Фото з інстаграму акторки

Як відійшла мама Ольги Сумської

Мама Ольги Сумської померла на четвертий день повномасштабної війни, їй було 88 років.

Тоді відбувалися масовані обстріли Києва, тому дуже нелегко було домовитися про ритуальні послуги. У місті були диверсанти, тривала комендантська година, – актриса дуже шкодує й картає себе, що не змогла доїхати до мами. На щастя, за два дні акторка домовилась про похорон. Ганна Сумська спочиває на Байковому цвинтарі біля чоловіка.

Актриса також пригадувала, що поховання відбувалося під звуки повітряної тривоги. До того ж за 5 – 10 хвилин після того, як тіло неньки забрали з моргу, у телевежу в Києві, що неподалік, влучила російська ракета. Та Ольга Сумська вдячна тому, що їй вдалося попрощатися з мамою.