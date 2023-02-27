Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала щемящий пост на личной странице. Сообщение она посвятила годовщине потери матери, Анны Ивановны.

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Ольга Сумская вспомнила потерю мамы

Месяц февраль стала непростой для Ольги Сумской не только из-за полномасштабного вторжения, но и из-за потери самого родного человека. Да, Анна Сумская отошла в засветы 27 февраля.

В годовщину актриса опубликовала редкие и архивные фото с мамой и трогательно обратилась к ней.

Год без мамы… 27 февраля, 2022 в 4 утра не стало самой дорогой в мире. Разве можно найти такие слова, чтобы передать это состояние души без тебя? Родненькая. Хотя бы слово услышать, обнять. В памяти остаются самые дорогие мгновения жизни и это ты, моя любовь, моя жизнь!

– написала Ольга Сумская.

Ольга Сумская с мамой / Фото из инстаграма актрисы

Как отошла мама Ольги Сумской

Мама Ольги Сумской умерла в четвертый день полномасштабной войны, ей было 88 лет.

Тогда проходили массированные обстрелы Киева, поэтому очень нелегко было договориться о ритуальных услугах. В городе были диверсанты, длился комендантский час, – актриса очень жалеет и корит себя, что не смогла доехать до мамы. К счастью, через два дня актриса договорилась о похоронах. Анна Сумская покоится на Байковом кладбище возле мужчины.

Актриса также вспоминала, что похороны происходили под звуки воздушной тревоги. К тому же через 5 – 10 минут после того, как тело матери забрали из морга, в телебашню в Киеве, что неподалеку, попала российская ракета. Но Ольга Сумская благодарна за то, что ей удалось попрощаться с мамой.