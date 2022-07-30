В інтерв'ю 24 каналу Ольга Сумська розповіла, за що картає себе після смерті мами й куди у день похорону прилетіли ракети.

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Ольга Сумська про смерть мами

Мама Ольги Сумської – Ганна Іванівна померла 27 лютого. Акторка дуже картає себе, що в ці дні не була поруч з найріднішою, це з'їдає її зсередини. У місті були диверсанти, комендантська година, важко було доїхати до мами.

Я просто себе картаю, що я ці три дні не могла доїхати. Хоч мені люди кажуть: "Ну а що ти могла зробити?" А хоч би щось – обійняти, розцілувати, поговорити,

– поділилася Сумська.

Ввечері 26 лютого Ольга ще телефонувала мамі. Тоді сказала, що Київ бомблять, мама не могла в це повірити. Акторка поділилася, що її мама була дуже сильною людиною, ніколи не плакала, але тоді заплакала. Вперше за багато років.

Жінку поховали на Байковому кладовищі. Раніше Ольга розповідала, що на цвинтарі була лише вона, чоловік Віталій Борисюк та донька Анна. На прощання не приїхала сестра Наталія, але акторка не хоче говорити про це, дуже боляче.

У день похорону Київ бомбили росіяни

Ховали Ганну Іванівну під звуки сирен. Саме того дня росіяни запустили балістичну ракету в телевежу. Загинули люди.

А ми там були практично п'ять хвилин до, коли забирали маму з моргу на Оранжерейній – це недалеко від телевежі на Мельникова. Прилітає ракета, і в моргу вилітають усі вікна. А ми там були 10 чи 5 хвилин тому,

– пригадала Сумська.

Вона дякувала Господу, що встигла поховати маму: "Тому, що коли дивишся, як люди ховали в Маріуполі своїх близьких просто біля під'їзду, то розумієш, що невідомо де зараз ці люди... Просто в братських могилах. За що? Це дуже страшно".

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