Відома українська акторка Ольга Сумська повідомила про смерть матері, Ганни Іванівни. Невтішною новиною зірка поділилась на сторінці в інстаграмі.

Читайте також Вони загинули за нас з вами, – Ольга Сумська вшанувала прикордонників, які захищали Зміїний

Померла мама Ольги Сумської

Актриса опублікувала фото матері. Вона розповіла, що "біда не приходить одна".

Біда не приходить одна…Сьогодні вночі не стало нашої мамочки, Ганни Іванівни Сумської…Пекельний біль…Душа розривається…

– написала Ольга Сумська.



Померла Ганна Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Чим відома Ганна Сумська

Мати Ольги Сумської – акторка, заслужена артистка УРСР. Вона народилась на Київщині, навчалась в Київському театральному інституті.

За своє життя Ганна Сумська пропрацювала у 6 театрах: Кримському, Львівському імені Заньковецької, Запорізькому імені Щорса, Полтавському музично-драматичному, Київському. З 1993 акторка працювала у Національному українському драматичному театрі.

У 2006 році Ганна Сумська стала лауреатом Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття" у номінації "Знакова постать".

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.