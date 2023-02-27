Справжнє ім'я Владіслава Левицького – Василь. Саме на це ім'я прийшла повістка від одного з територіальних центрів комплектації Львова. Його життя обірвалося у 30 років, але він встиг прославитися як співак і навіть вийти на сцену з Кузьмою Скрябіним, передає 24 Канал.

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Що відомо про Владіслава Левицького

Музикою Владіслав Левицький займався з раннього віку. Художню школу за класом фортепіано він закінчив за три, а не за сім років, і брав участь у дитячих конкурсах у Німеччині, Данії, Польщі, Італії, Франції, Швейцарії та інших країнах. За освітою був вокалістом і диригентом, відівчившись у Львівському музичному коледжі імені Людкевича. Пізніше артиста два роки поспіль називали найкращим співаком Львова.

Першу популярність і впізнаваність Левицькому принесла програма "Караоке на Майдані". Так він вийшов у фінал 7 сезону шоу "Шанс", де познайомився з Кузьмою Скрябіним і заспівав його "Старі фотографії". Перемогу співак не здобув, але кар'єра його пішла вгору – тріумф на "Слов'янському базарі" у Вітебську та на "Новій хвилі" в Юрмалі. Владіслав Левицький також розвивав проєкт Paprika Orchestra та намагався підкорити міжнародний пісенний конкурс Євробачення, але на Нацвідборі 2010 року поступився перемогою Alyosha, а за рік – Міці Ньютон.

Владіслав Левицький з Кузьмою / Скриншот з відео

Заспівати від імені України йому так і не судилося, адже 2 липня 2015 року його життя обірвалося. Він зіткнувся з вантажівкою на автодорозі біля села Велика Вільшаниця в Золочівському районі й загинув на місці. Як і сестра з 7-річною племінницею, що також були в авто. Через рік водія, який виїхав на зустрічну смугу й протягнув машину зірки 25 метрів, посадили на 4,5 роки.

Пісні Владіслава Левицького

Одні з найвідоміших треків Владіслава Левицького – "Так тебе любив", який ввійшов до однойменного альбому, "Тільки чекай мене", "Думаю". Співак навіть відзняв ефектні кліпи на ці пісні.

Владіслав Левицький – Так тебе любив: дивіться відео онлайн

Владіслав Левицький – Тільки чекай мене: дивіться відео онлайн

Владіслав Левицький – Думаю: дивіться відео онлайн

Владіслава Левицького також знають за піснями "Ой, мамо", "Давай миритися", "Собі одна", "Море зайвих слів" та інші. Варто зазначити, що після аварії з його авто викрали ноутбук з музикою, яку він не встиг оприлюднити. Уже після загибелі зірки публіка почула його трек "Я знаю біль", демоверсію якого він встиг записати в дуеті з Тарасом Гавриком.