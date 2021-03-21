Я вмовила, - Ольга Сумська відверто розповіла про участь чоловіка в "Голосі країни-11"

Чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк взяв участь у пісенному шоу "Голос країни-11". Акторка зізналась, що саме вона надихнула коханого на реалізацію пісенного таланту. Також Сумська розповіла, чи телефонувала Олегові Виннику, щоб замовити слівце за Борисюка.

Українська акторка Ольга Сумська вперше прокоментувала участь чоловіка Віталія Борисюка в проєкті "Голос країни-11". Зазначимо, що він опинився в команді Олега Винника.

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Ольга Сумська про участь чоловіка в пісенному шоу

Акртиса підвердила слова чоловіка про те, що саме вона надихнула коханого спробувати свої сили в проєкті. Зірка вмовила Борисюка піти на "Голос країни-11".

Кажу: "Якщо не зараз, то ніколи",

– поділилася артистка.

Ольга Сумська має хороші зв'язки із Олегом Винником, до команди якого потрапив Віталій. Акторка відповіла на запитання, чи телефонувала співакові аби "замовити слівце" за чоловіка.

Могла, але я цього не зробила. Ще не дійшла до того, щоб телефонувати Олегові. Це було б непорядно і неблагородно,

– відповіла зірка.

Ольга Сумська додала, що тепер у її чоловіка збільшиться армія прихильниць: "До речі, коли він вперше з’явився на "Голосі", жінки до нього підходили, навіть якщо я поруч стояла, вони не звертали на мене уваги і починалося. Звісно, що я ризикую, але це і буде випробування на витривалість і на справжність почуттів".

Інтерв'ю з Ольгою Сумською: дивіться відео онлайн

Віталій Борисюк на "Голосі країни-11"