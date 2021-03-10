Чоловік Ольги Сумської актор Віталій Борисюк став учасником 11 сезону вокального шоу "Голос країни", гучно заявивши про себе як про співака. Він опинився в команді Олега Винника та зізнався, що отримав неоднозначні коментарі щодо свого проходження в проєкт.

Ще 1,5 року тому український актор театру і кіно та обранець Ольги Сумської почав музичну кар'єру. 57-річний Віталій Борисюк планував гастролювати з авторськими піснями та композиціями українських та іноземних виконавців, однак через карантин живі виступи довелося скасувати. Тому він записав на телефон хіт Мусліма Магомаєва "О море, море", а після 200 тисяч прослуховувань треку в мережі став давати онлайн-концерти з дому. Саме завдяки шаленій підтримці публіки актор наважився на участь в "Голосі країни 11".

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Чоловік Ольги Сумської про участь в шоу "Голос країни 11"

Віталій Борисюк запевнив, що зіркова дружина Ольга Сумська підтримала його прагнення великої сцени та надихнула на участь в талант-проєкті. Якщо кохана щиро вболіває за чоловіка, то прихильники відгукуються про його рішення неоднозначно. Одні підтримують новоспеченого співака, тоді як інші впевнені, що він відбирає в молодих артистів шанси засвітитися на телебаченні.

Я не пошкодував, що пішов у проєкт. Хоча відгуки були не тільки позитивні. Хтось писав: мовляв, чого ви поперлися, дайте дорогу молодим! Але вік тут ні до чого. Суть проєкту в тому, щоб підкорити голосом. І не важливо, скільки років виконавцю, професіонал він чи ні. Мені писали: "Дайте дорогу людям з народу!" Але ми всі вийшли з народу,

– висловився Віталій Борисюк.

Він заявив, що не звертає увагу на гнівні реакції публіки та впевнено йде далі. Свої досягнення актор присвячує дружині Ользі Сумській, адже навіть на "сліпих прослуховуваннях" заспівав про кохання італійською.

"Ця пісня – зізнання в коханні. Її назва перекладається "Для тебе". Мені взагалі дуже подобається італійська музика. І ця італійська пісня не єдина в моєму репертуарі", – розповів Віталій Борисюк.