Я вмовила, - Ольга Сумська відверто розповіла про участь чоловіка в "Голосі країни-11"
Чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк взяв участь у пісенному шоу "Голос країни-11". Акторка зізналась, що саме вона надихнула коханого на реалізацію пісенного таланту. Також Сумська розповіла, чи телефонувала Олегові Виннику, щоб замовити слівце за Борисюка.
Джерело:"Світське життя"
Українська акторка Ольга Сумська вперше прокоментувала участь чоловіка Віталія Борисюка в проєкті "Голос країни-11". Зазначимо, що він опинився в команді Олега Винника.
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Ольга Сумська про участь чоловіка в пісенному шоу
Акртиса підвердила слова чоловіка про те, що саме вона надихнула коханого спробувати свої сили в проєкті. Зірка вмовила Борисюка піти на "Голос країни-11".
Кажу: "Якщо не зараз, то ніколи",
– поділилася артистка.
Ольга Сумська має хороші зв'язки із Олегом Винником, до команди якого потрапив Віталій. Акторка відповіла на запитання, чи телефонувала співакові аби "замовити слівце" за чоловіка.
Могла, але я цього не зробила. Ще не дійшла до того, щоб телефонувати Олегові. Це було б непорядно і неблагородно,
– відповіла зірка.
Ольга Сумська додала, що тепер у її чоловіка збільшиться армія прихильниць: "До речі, коли він вперше з’явився на "Голосі", жінки до нього підходили, навіть якщо я поруч стояла, вони не звертали на мене уваги і починалося. Звісно, що я ризикую, але це і буде випробування на витривалість і на справжність почуттів".
Інтерв'ю з Ольгою Сумською: дивіться відео онлайн
Віталій Борисюк на "Голосі країни-11"
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