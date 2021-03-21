Муж Ольги Сумской Виталий Борисюк принял участие в песенном шоу "Голос страны-11". Актриса призналась, что именно она вдохновила любимого на реализацию песенного таланта. Также Сумская рассказала, звонила ли Олегу Виннику, чтобы замолвить словечко за Борисюка.

Украинская актриса Ольга Сумская впервые прокомментировала участие мужа Виталия Борисюка в проекте "Голос страны-11". Отметим, что он оказался в команде Олега Винника.

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Ольга Сумская об участии мужа в песенном шоу

Акртиса пидвердила слова мужа о том, что именно она вдохновила любимого попробовать свои силы в проекте. Звезда уговорила Борисюка пойти на "Голос страны-11".

Говорю: "Если не сейчас, то никогда",

– поделилась артистка.

Ольга Сумская имеет хорошие связи с Олегом Винником, в команду которого попал Виталий. Актриса ответила на вопрос, звонила ли певцу чтобы "замолвить словечко" за мужа.

Могла, но я этого не сделала. Еще не дошла до того, чтобы звонить Олегу. Это было бы непорядочно и неблагородно,

– ответила звезда.

Ольга Сумская добавила, что теперь у ее мужа увеличится армия поклонниц: "Кстати, когда он впервые появился на "Голосе", женщины к нему подходили, даже если я рядом стояла, они не обращали на меня внимания и начиналось. Конечно, что я рискую, но это и будет испытание на выносливость и на подлинность чувств".

Интервью с Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн

Виталий Борисюк на "Голосе страны-11"