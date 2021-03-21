Я уговорила, – Ольга Сумская откровенно рассказала об участии мужа в "Голосе страны-11"
Муж Ольги Сумской Виталий Борисюк принял участие в песенном шоу "Голос страны-11". Актриса призналась, что именно она вдохновила любимого на реализацию песенного таланта. Также Сумская рассказала, звонила ли Олегу Виннику, чтобы замолвить словечко за Борисюка.
Источник:"Светская жизнь"
Украинская актриса Ольга Сумская впервые прокомментировала участие мужа Виталия Борисюка в проекте "Голос страны-11". Отметим, что он оказался в команде Олега Винника.
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Ольга Сумская об участии мужа в песенном шоу
Акртиса пидвердила слова мужа о том, что именно она вдохновила любимого попробовать свои силы в проекте. Звезда уговорила Борисюка пойти на "Голос страны-11".
Говорю: "Если не сейчас, то никогда",
– поделилась артистка.
Ольга Сумская имеет хорошие связи с Олегом Винником, в команду которого попал Виталий. Актриса ответила на вопрос, звонила ли певцу чтобы "замолвить словечко" за мужа.
Могла, но я этого не сделала. Еще не дошла до того, чтобы звонить Олегу. Это было бы непорядочно и неблагородно,
– ответила звезда.
Ольга Сумская добавила, что теперь у ее мужа увеличится армия поклонниц: "Кстати, когда он впервые появился на "Голосе", женщины к нему подходили, даже если я рядом стояла, они не обращали на меня внимания и начиналось. Конечно, что я рискую, но это и будет испытание на выносливость и на подлинность чувств".
Интервью с Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн
Виталий Борисюк на "Голосе страны-11"
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