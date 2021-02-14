Знаменитий український актор театру і кіно Віталій Борисюк прийшов на "Голос країни 11". У 4 випуску шоу чоловік присвятив пісню своїй дружині Ользі Сумській, чим зворушив весь зал.

Виступ символічно показали у 4 випуску "Голосу країни 11", який відгримів 14 лютого на День святого Валентина. Віталій Борисюк не приховував, що саме його дружина мотивувала вийти на сцену шоу, та додав: Ольга Сумська є його музою у творчості. Тому саме їй актор присвятив пісню.

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Для мене "Голос країни" – це авантюра. Моя кохана дружина Ольга Сумська підбила мене на це... Вона – головна натхненниця у музичній творчості. Я дякую Богу, що в моєму житті з'явилась найголовніша жінка, вона для мене номер 1,

– зазначив Віталій Борисюк перед виступом.

Вболівала за чоловіка Ольга Сумська та їхня донька Анна, які через пандемію спостерігали за всім дистанційно.

"Ми хвилюємось, але впевнені, що він буде на висоті", – додала актриса.

Жоден зірковий тренер не впізнав голос Віталія Борисюка. Тому коли Олег Винник розвернув своє крісло в останні секунди виступу, був вражений.

"Скажу відверто, твоя дружина Оля першою в Україні заявила про мене, що цей білявий блакитноокий хлопець ще зробить свою заявку. Це було на пляжі! Караоке на пляжі було. Оля завжди дивиться в воду. Знала все наперед, що колись я буду в "Голосі" і ти будеш тут. Я такий щасливий. Моє серце не витримало", – зізнався Олег Винник.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Віталія Борисюка

Віталій Борисюк вже має досвід виступів з піснями, адже в театральних постановках часто виконував композиції. На "Голосі країни 11" він прагне вивчати щось нове та йти до перемоги. Тож глядачі побачать чоловіка Ольги Сумської у наступних випусках популярного шоу.