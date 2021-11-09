Ольга Сумська пригадала, як її перший чоловік дізнався про роман з Борисюком
Джерело:"Світське життя"
Відома українська акторка Ольга Сумська закрутила стосунки з нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком ще тоді, коли була одружена з Євгеном Паперним. Актор дізнався про роман дружини, коли знайшов фото Борисюка в її сумочці.
Українська акторка Ольга Сумська таємно почала нові романтичні стосунки, бо офіційно ще перебувала у шлюбі з Євгеном Паперним. Однак про свої дії зірка не шкодує. Вона розповіла, як перший чоловік дізнався про роман з Борисюком.
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Як ексчоловік Сумської дізнався про її роман
Коли акторка була вдома у Віталія Борисюка, взяла собі його фото. Однак згодом цю світлину знайшов її тодішній чоловік. Він був незадоволений побаченим.
"Коли Віталік мене вперше запросив до себе додому і все вже відбулося, він показував мені сімейні альбоми. Я побачила його фотокартку і кажу: "Подаруй мені" – і поклала собі в сумочку. Чого я не витягла це фото?! Якось Женя знайшов це фото і запитав мене: "Это что такое, я не понял?" Значит так…" – і все", – поділилась актриса.
Ольга Сумська ніколи не соромиться відверто розповідати про таке завершення її першого шлюбу. Адже водночас вона й не вважає, що діяла неправильно. Зараз зірка перебуває у щасливому подружжі.
Сьогодні, споглядаючи на ті роки, я думаю, що все робила правильно. Ні про що не шкодую, адже я зустріла чоловіка своєї мрії, з яким мені добре по цей день, ми разом більше ніж 25 років. І наші почуття перевірені часом, випробуваннями та різними коливаннями долі,
– наголосила Сумська.
Ольга Сумська і Віталій Борисюк / Фото з інстаграму Ольги Сумської
Шлюб Ольги Сумської та Борисюка
- Початок стосунків між Ольгою та Віталієм був дуже пристрасним та емоційним. Особливо, коли про все дізнався чоловік Сумської. Він навіть погрожував коханцеві своєї дружини, але все було марно. Тому Паперний визнав, що не може нічого з цим вдіяти, й досі зберігає дружні стосунки з ексдружиною та її чоловіком.
- Перший шлюб акторки розпався у 1991 році. Через 5 років вона вийшла заміж за Віталія Борисюка. У 2002 у подружжя народилась донька Анна.
- Цього року Ольга Сумська і Віталій Борисюк святкували 25 річницю весілля. З цієї нагоди вони вдруге провели церемонію, запросивши близьких друзів та зіркових колег.