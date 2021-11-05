Ольга Сумська є однією з найпопулярніших українських акторок. Вона тримає зв'язок з шанувальниками у соціальних мережах, тому часто тішить їх різними світлинами.

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Архівні фото Ольги Сумської

Днями актриса показала кадри зі зйомок фільму "Йордань", зроблені в 90-х роках. На знімках Ольга виглядає просто неймовірно. Її врода, харизма, талант вже тоді зачаровували глядачів. Чимало шанувальників зазначають, що молодша донька Сумської дуже схожа на неї на цих фотографіях.

У характері людини є три золоті якості: терпіння, почуття міри та вміння мовчати. Іноді в житті вони допомагають більше, ніж розум, талант і краса. 90-ті роки. Зйомки фільму "Йордань",

– підписала фото акторка.

Ольга Сумська на зйомках фільму "Йордань" / Фото з інстаграму акторки

Шанувальники знаменитості у коментарях під дописом засипають її компліментами. Вони зазначають, що Ольга, як і зараз, виглядає неперевершено.