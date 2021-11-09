Українська акторка Ольга Сумська таємно почала нові романтичні стосунки, бо офіційно ще перебувала у шлюбі з Євгеном Паперним. Однак про свої дії зірка не шкодує. Вона розповіла, як перший чоловік дізнався про роман з Борисюком.

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Як ексчоловік Сумської дізнався про її роман

Коли акторка була вдома у Віталія Борисюка, взяла собі його фото. Однак згодом цю світлину знайшов її тодішній чоловік. Він був незадоволений побаченим.

"Коли Віталік мене вперше запросив до себе додому і все вже відбулося, він показував мені сімейні альбоми. Я побачила його фотокартку і кажу: "Подаруй мені" – і поклала собі в сумочку. Чого я не витягла це фото?! Якось Женя знайшов це фото і запитав мене: "Это что такое, я не понял?" Значит так…" – і все", – поділилась актриса.

Ольга Сумська ніколи не соромиться відверто розповідати про таке завершення її першого шлюбу. Адже водночас вона й не вважає, що діяла неправильно. Зараз зірка перебуває у щасливому подружжі.

Сьогодні, споглядаючи на ті роки, я думаю, що все робила правильно. Ні про що не шкодую, адже я зустріла чоловіка своєї мрії, з яким мені добре по цей день, ми разом більше ніж 25 років. І наші почуття перевірені часом, випробуваннями та різними коливаннями долі,

– наголосила Сумська.



Ольга Сумська і Віталій Борисюк / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Шлюб Ольги Сумської та Борисюка